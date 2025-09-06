Calciomercato Milan, clamoroso retroscena Bennacer: prima della Dinamo Zagabria ci aveva pensato anche il top club

Calciomercato Milan, spunta il clamoroso retroscena su Ismael Bennacer: prima della Dinamo Zagabria ci aveva pensato il Borussia Dortmund

L’estate di mercato del Milan è stata ricca di colpi di scena e decisioni cruciali, culminate nel passaggio di Ismaël Bennacer alla Dinamo Zagabria. Un trasferimento che ha sorpreso molti, ma che nasconde un interessante retroscena svelato dal celebre giornalista esperto di mercato, Fabrizio Romano. Secondo le sue indiscrezioni, prima che la trattativa con il club croato si concretizzasse, sul talentuoso centrocampista algerino era forte l’interesse di un’altra big del calcio europeo: il Borussia Dortmund.

Il Dortmund e la stima di Niko Kovač

Il club tedesco, noto per la sua capacità di scovare e valorizzare giovani talenti, aveva messo gli occhi su Bennacer. L’interesse non era casuale; a spingere per l’operazione c’era in particolare l’allenatore del Borussia Dortmund, Niko Kovač. Il tecnico croato, grande estimatore delle qualità tecniche e tattiche del giocatore, riteneva che Bennacer potesse essere il tassello mancante per rinforzare il centrocampo giallonero. La sua visione di gioco, la sua grinta in campo e la sua capacità di dettare i tempi avrebbero completato alla perfezione la mediana del Dortmund.

Tuttavia, nonostante l’interesse del club e l’apprezzamento dell’allenatore, le condizioni per concludere l’affare non si sono mai create. L’operazione, come riportato da Fabrizio Romano, non è decollata a causa di una serie di fattori che hanno impedito al Borussia Dortmund di affondare il colpo prima della chiusura del mercato. La trattativa si è fermata, lasciando strada libera alla Dinamo Zagabria che, con un’offerta concreta e tempismo perfetto, è riuscita a chiudere l’accordo con il Milan.

Un nuovo Milan sotto la guida di Allegri e Tare

Questo retroscena di mercato si inserisce in un contesto di profondo rinnovamento per il Milan. La società ha intrapreso una nuova era, affidando la guida tecnica a Massimiliano Allegri, di ritorno sulla panza rossonera dopo i successi del passato. La sua esperienza e il suo pragmatismo sono visti come elementi chiave per rilanciare la squadra e renderla di nuovo competitiva ai massimi livelli. Al fianco di Allegri c’è un’altra figura di grande rilievo: il nuovo direttore sportivo, Igli Tare. L’ex dirigente della Lazio ha il compito di costruire una rosa all’altezza delle ambizioni del club, gestendo acquisti, cessioni e rinnovi con la sua rinomata competenza e visione strategica.

Il trasferimento di Bennacer alla Dinamo Zagabria, con l’interesse non concretizzato del Borussia Dortmund a fare da sfondo, rappresenta uno dei più significativi movimenti di mercato gestiti dalla nuova dirigenza rossonera. La partenza dell’algerino è stata una scelta difficile ma ponderata, che si inserisce nel più ampio progetto di Allegri e Tare di rimodellare il centrocampo del Milan in base alle loro esigenze tattiche. Questo retroscena, riportato da Fabrizio Romano, illumina una delle tante decisioni che hanno caratterizzato la scorsa sessione di mercato del Milan e che dimostrano come il club sia proiettato verso una nuova fase, fatta di scelte mirate e obiettivi a lungo termine.