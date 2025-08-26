Calciomercato Milan, spunta lo scambio a sorpresa per portare Rabiot a Milanello: c’è lui sul piatto

Calciomercato Milan, per portare Adrien Rabiot a Milanello i rossoneri possono mettere sul piatto il cartellino di Bennacer

L’insistenza di Massimiliano Allegri per rinforzare il centrocampo del calciomercato Milan ha trovato una potenziale chiave di volta in Adrien Rabiot. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, il tecnico rossonero sta spingendo con forza per l’arrivo del centrocampista francese. Una mossa che potrebbe ridisegnare gli equilibri in mediana e fornire ad Allegri quel giocatore di esperienza e qualità che desidera. La notizia che ha scosso il mondo del calciomercato è la disponibilità di Rabiot a tornare in Serie A e, in particolare, a vestire la maglia rossonera, un club che ha sempre esercitato un certo fascino sui giocatori di alto profilo.

Il Milan, sotto la nuova guida del Direttore Sportivo Tare e dell’allenatore Massimiliano Allegri, sta lavorando intensamente per costruire una squadra competitiva su tutti i fronti. L’interesse per Rabiot non è solo una suggestione, ma una concreta necessità tattica. Le richieste economiche dell’Olympique Marsiglia, proprietario del cartellino, ammontano a 15 milioni di euro, una cifra considerevole, ma che il Milan sta cercando di ammortizzare con un’operazione ingegnosa.

La Controproposta del Milan: Scambio con Bennacer

Per superare l’ostacolo dei 15 milioni di euro, il Milan ha elaborato una controproposta che potrebbe sbloccare la trattativa. Secondo le indiscrezioni di Nicolò Schira, il club rossonero è pronto a mettere sul piatto il cartellino di Ismael Bennacer, proponendo un clamoroso scambio. Questa mossa dimostra la determinazione del Milan a portare Rabiot a San Siro, ma solleva anche interrogativi sul futuro di Bennacer. L’eventuale partenza dell’algerino permetterebbe al Milan di non sborsare l’intera somma richiesta dal Marsiglia, rendendo l’affare finanziariamente sostenibile.

L’arrivo di Rabiot porterebbe al Milan un centrocampista di grande fisicità, con un’ottima capacità di recupero palla e un senso della posizione sviluppato. La sua versatilità gli consente di agire sia come mediano che come mezzala, offrendo ad Allegri diverse opzioni tattiche. Un rinforzo del genere non solo eleva la qualità della rosa, ma invia un chiaro segnale alle altre squadre: il Milan è tornato a puntare su grandi nomi per tornare ai vertici del calcio italiano ed europeo.

Rabiot, il Desiderio di Allegri per il Nuovo Milan

Il nuovo corso del Milan vede la coppia Tare-Allegri al timone, con l’obiettivo dichiarato di riportare il club dove merita. La scelta di Allegri di puntare con decisione su Rabiot non è casuale. Il tecnico livornese, noto per la sua gestione attenta del centrocampo, vede nel francese il tassello mancante per costruire un reparto solido e dinamico. La sua esperienza in club di prestigio come PSG e Juventus, unita alla sua militanza in Nazionale francese, lo rende un profilo di assoluto spessore internazionale.

La trattativa è complessa e richiede cautela, ma la disponibilità di Rabiot e la volontà del Milan di trovare una soluzione, anche attraverso uno scambio, lasciano ben sperare i tifosi rossoneri.