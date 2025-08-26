Calciomercato Milan, Bennacer pedina di scambio per Rabiot? La novità spiazza completamente i tifosi

Calciomercato Milan, Ismael Bennacer pedina di scambio per arrivare a Rabiot? Al momento l’algerino è fuori dalla trattativa

Il Milan è scatenato sul mercato e sta lavorando incessantemente per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Il nuovo direttore sportivo, Tare, e il nuovo allenatore, Massimiliano Allegri, sono determinati a portare giocatori di alto livello a San Siro per competere ai massimi livelli in Serie A e in Europa. L’ultima, grande operazione che sta prendendo forma riguarda Adrien Rabiot, centrocampista francese attualmente in forza alla Juventus.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Milan ha avviato contatti concreti con l’entourage di Rabiot nel pomeriggio di oggi, sondando la possibilità di riportare il giocatore a Milano, questa volta sponda rossonera. La notizia ha subito acceso l’entusiasmo dei tifosi, che vedono in Rabiot un rinforzo di spessore per il centrocampo, in grado di garantire qualità, fisicità ed esperienza. Il giocatore, che ha già lavorato con Allegri alla Juventus, sarebbe un innesto di primo piano per il nuovo corso del Milan.

La situazione Bennacer: le smentite di Fabrizio Romano

In un primo momento, si era diffusa la voce che un possibile affare Rabiot potesse essere collegato alla situazione di Ismael Bennacer. Il centrocampista algerino, infatti, sembra essere in uscita dal Milan ed è da tempo un obiettivo di mercato del Marsiglia. L’idea di uno scambio che potesse coinvolgere i due club, con Bennacer in direzione Marsiglia e Rabiot a Milano, sembrava una pista percorribile.

Tuttavia, il noto esperto di mercato Fabrizio Romano ha prontamente smentito questo scenario. Attraverso i suoi canali ufficiali, Romano ha chiarito che Bennacer non rientra assolutamente nei discorsi tra l’OM e il Milan. L’ex Empoli, pur essendo sul mercato, non sarà una pedina di scambio nell’eventuale operazione che porterebbe Rabiot in rossonero. La trattativa per il francese, quindi, si sta sviluppando in maniera indipendente, con il Milan che sta valutando l’acquisto a titolo definitivo o in prestito.

Rabiot-Milan: un matrimonio che s’ha da fare?

L’interesse del Milan per Rabiot è forte e concreto. La mossa di Tare e Allegri dimostra la volontà del club di costruire una squadra competitiva e profonda. Rabiot, con la sua versatilità e il suo grande dinamismo, si integrerebbe alla perfezione nel centrocampo rossonero, offrendo a Allegri una vasta gamma di soluzioni tattiche.

Il Milan è ora in attesa di capire le reali intenzioni del giocatore e del suo entourage. La trattativa non sarà semplice, ma la dirigenza rossonera è decisa a fare il massimo sforzo economico per portare a termine l’operazione. Il sogno Rabiot per il Milan di Tare e Allegri è più vivo che mai. Resta da vedere se il club riuscirà a superare gli ostacoli e a regalare ai propri tifosi questo grande colpo di mercato.