Calciomercato Milan, Bennacer diventa un caso: è ancora in rosa anche se vuole trasferirsi in questa squadra. Le ultimissime notizie

Con il gong finale del calciomercato sempre più vicino, il Milan è impegnato non solo a mettere a segno il colpo per il nuovo attaccante, ma anche a gestire le uscite necessarie per sfoltire la rosa. Tra i nomi sulla lista dei partenti, le situazioni di Yacine Adli e Ismael Bennacer sono tra le più calde, con entrambi i giocatori che potrebbero lasciare il club prima della fine della sessione.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista francese Adli è sempre nel mirino del Sassuolo. Considerato un esubero dal club rossonero, il giocatore si sta attualmente allenando con la squadra Milan Futuro e la sua cessione sembra essere la soluzione migliore per tutte le parti coinvolte. Per Adli, un trasferimento in Emilia rappresenterebbe l’opportunità di ritrovare continuità di gioco in Serie A, mentre per il Milan si tratterebbe di un’operazione strategica per alleggerire il monte ingaggi.

Più complessa, ma non meno importante, la situazione di Ismael Bennacer. L’algerino spera di fare ritorno al Marsiglia, club in cui ha giocato gli ultimi mesi della scorsa stagione in prestito. Nonostante l’Olympique non abbia esercitato il diritto di riscatto di 11 milioni di euro a gennaio, ha recentemente bussato nuovamente alla porta del Milan per riallacciare i contatti. La volontà del giocatore di tornare in Francia è un fattore determinante e potrebbe facilitare la trattativa.

Le due cessioni sono cruciali per la strategia rossonera. La loro risoluzione, infatti, potrebbe non solo liberare spazio in rosa, ma anche fornire un tesoretto utile a finanziare l’ultimo e decisivo colpo in entrata. L’obiettivo della dirigenza è chiaro: sistemare le pedine in uscita per poi concentrarsi totalmente sull’arrivo del nuovo attaccante che andrà a completare il reparto a disposizione di Massimiliano Allegri.