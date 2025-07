Calciomercato Milan, si complica la cessione di Bennacer: il centrocampista non è convinto da questa destinazione… Ultimissime notizie

Il mercato si infiamma attorno a Ismael Bennacer, centrocampista del Milan. Secondo quanto riportato dai colleghi della Gazzetta dello Sport, il calciatore algerino è al centro di un’importante offerta proveniente dall’Al-Ittihad, club saudita che avrebbe messo sul piatto circa 10 milioni di euro. Una cifra significativa che testimonia il forte interesse della squadra mediorientale per le sue prestazioni.

Tuttavia, nonostante la generosa proposta economica, Bennacer non avrebbe ancora aperto completamente alla destinazione saudita. Il motivo di questa esitazione sarebbe da ricondurre a un ritorno di fiamma da parte del Marsiglia. Il club francese, dove Bennacer ha già giocato nelle giovanili, sembra intenzionato a fare un serio tentativo per riportarlo in Ligue 1.

Questa situazione mette il Milan di fronte a una decisione cruciale. Da un lato, la cessione di Bennacer all’Al-Ittihad garantirebbe un’importante entrata economica, utile per le future operazioni di mercato. Dall’altro, la volontà del giocatore di considerare anche altre opzioni, in particolare quella di un ritorno in Europa, potrebbe influenzare le strategie rossonere.

Il Marsiglia, dal canto suo, vedrebbe in Bennacer un rinforzo di qualità per il proprio centrocampo, un giocatore in grado di garantire dinamismo, visione di gioco e recupero palla. La possibilità di tornare in un campionato europeo di alto livello e in un ambiente che conosce bene potrebbe essere un fattore decisivo per il centrocampista.

Nelle prossime settimane si attendono sviluppi importanti su questa vicenda. Il futuro di Ismael Bennacer è ancora incerto, diviso tra le sirene saudite e la suggestione di un ritorno a casa. Sarà interessante capire quale sarà la scelta finale del giocatore e come il Milan deciderà di muoversi in questa intricata situazione di mercato.