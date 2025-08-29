Calciomercato Milan, importanti conferme su Bennacer! Corsa a due in Serie A, la posizione di Tare e Allegri

Calciomercato Milan, arrivano importanti conferme sulla possibile permanenza di Bennacer in Serie A: in corsa Juve e Bologna

La notizia che infiamma il calciomercato degli ultimi giorni arriva direttamente dall’asse Milano-Torino: Ismael Bennacer potrebbe lasciare il calciomercato Milan per accasarsi altrove. Un’operazione last-minute che ha già attirato l’attenzione di due club italiani, Juventuse Bologna. Come riportato da Alfredo Pedullà, l’interesse dei bianconeri per il centrocampista algerino è più che concreto. L’allenatore della Juve, Igor Tudor, sembra apprezzare molto le qualità del giocatore e lo vedrebbe come il tassello mancante per rinforzare il reparto di centrocampo. I bianconeri sono alla ricerca di un regista da affiancare a Manuel Locatelli, considerando che altre piste di mercato si sono rivelate troppo onerose. Il Milan, da parte sua, si è dichiarato pronto a valutare le offerte, ma solo alle giuste condizioni economiche.

La situazione, come sottolineato da Alfredo Pedullà, è in continua evoluzione e va monitorata attentamente. La Juventus riflette, ma la sensazione è che l’affondo decisivo possa arrivare a breve. Nonostante il forte interesse, per il momento non ci sono state accelerazioni concrete, ma le parti restano in contatto. Questo stallo ha tenuto vive le speranze del Bologna, che da tempo segue Bennacer con grande interesse. Tuttavia, a differenza della Juventus, i rossoblù non hanno ancora affondato il colpo come ci si aspettava.

A Milanello, intanto, si respira un’aria di attesa. Il nuovo Direttore Sportivo del Milan, Tare, e il nuovo allenatore, Massimiliano Allegri, sono pronti a gestire la situazione. Tare, noto per le sue abilità nelle trattative, valuterà ogni offerta per massimizzare il profitto e reinvestire sul mercato. Dal canto suo, Allegri ha già chiaro come intende impostare la squadra.

Il futuro di Bennacer sembra appeso a un filo, con la Juventus che si fa avanti con decisione e il Bologna che non molla. La possibilità di vedere il centrocampista algerino con la maglia bianconera è concreta, ma il Milan non farà sconti. Le prossime ore saranno decisive per capire se l’operazione si concretizzerà o se il giocatore resterà in rossonero. L’ultima parola spetterà alla Juventus, che dovrà decidere se affondare il colpo per assicurarsi uno dei centrocampisti più talentuosi della Serie A. Resta da vedere come si muoverà il Milan di Tare e Allegri di fronte a un’eventuale offerta concreta. L’addio di Bennacer potrebbe scatenare un effetto domino sul mercato, con nuovi arrivi e partenze impreviste.

La fonte di queste indiscrezioni è Alfredo Pedullà, uno dei giornalisti sportivi più affidabili e informati, il cui reportage ha acceso i riflettori su una delle trattative più intriganti di questo calciomercato di fine estate. Non resta che attendere i prossimi sviluppi, con la speranza di avere una risposta definitiva nelle prossime ore.