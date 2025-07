Calciomercato Milan, la cessione di Bennacer è adesso un caso: il calciatore continua a rifiutare questa destinazione. Le ultimissime

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la situazione di Ismaël Bennacer al Milan potrebbe presto trasformarsi in un “problema”. Il centrocampista algerino, infatti, continua a non aprire al trasferimento in Arabia Saudita, nonostante in passato avesse dichiarato un certo interesse per un’esperienza del genere nella sua carriera. Questa reticenza crea una potenziale impasse per il club rossonero, che potrebbe aver individuato nella sua cessione una via per finanziare nuove operazioni di mercato o per bilanciare i conti.

Bennacer, da sempre un elemento chiave del centrocampo milanista, è stimato per le sue qualità tecniche, la sua visione di gioco e la capacità di dettare i ritmi. Dopo un periodo di infortuni che ne ha limitato la continuità, il giocatore è tornato a dimostrare il suo valore, riprendendosi un posto da titolare e confermando di essere una pedina fondamentale nello scacchiere tattico. La sua permanenza, in termini puramente calcistici, sarebbe indubbiamente un valore aggiunto per la squadra.

Il “problema” nasce, dunque, da una discrasia tra le strategie di mercato del club e le aspirazioni personali del giocatore. Se da un lato il Milan potrebbe considerare una sua cessione a cifre importanti come un’opportunità irripetibile per generare plusvalenze significative, dall’altro Bennacer sembra intenzionato a proseguire la sua avventura in Europa, probabilmente con l’obiettivo di competere ai massimi livelli e consolidare la sua posizione nel calcio che conta.

La situazione si evolve, e sarà interessante vedere come Milan e Bennacer affronteranno questo stallo. Il club dovrà decidere se forzare la mano, rischiando di creare malumori, o se rivalutare la permanenza del giocatore come una risorsa irrinunciabile. Per Bennacer, si tratta di una scelta cruciale per il prosieguo della sua carriera, tra la possibilità di un ingaggio faraonico in Arabia e la volontà di rimanere in un contesto competitivo come quello europeo. Il tempo dirà se questo “problema” si trasformerà in un’opportunità per tutti.