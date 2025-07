Calciomercato Milan, bivio Bennacer: offerta sul piatto, un ultimo ostacolo prima dell’addio definitivo

Calciomercato Milan, Ismael Bennacer al bivio: offerta dell’Al Ittihad per l’algerino e riflessioni in corso. Tutti i dettagli

Il mercato Milan estivo entra nel vivo e le voci si rincorrono, con un nome in particolare che sta agitando le acque in casa Milan: quello di Ismaël Bennacer. Secondo quanto riportato da Guidi per Gazzetta.it, il centrocampista algerino è finito nel mirino dell’Al-Ittihad, club saudita che avrebbe già messo sul piatto un’offerta considerevole di circa 10 milioni di euro per assicurarsi le sue prestazioni. Una cifra che, sebbene significativa, non ha ancora convinto del tutto il giocatore, il quale non ha ancora dato il suo assenso al trasferimento.

La situazione di Bennacer è senza dubbio uno dei nodi cruciali di questo calciomercato per il Milan. Il club rossonero, sotto la nuova gestione tecnica con Tare come Direttore Sportivo e Massimiliano Allegri come nuovo allenatore, sta cercando di definire al meglio la propria rosa in vista della prossima stagione. La partenza di un giocatore del calibro di Bennacer, pilastro del centrocampo rossonero nelle ultime stagioni, rappresenterebbe un cambiamento non da poco per gli schemi di Allegri. Il tecnico, noto per la sua predilezione per un centrocampo solido e dinamico, dovrebbe eventualmente rivedere i suoi piani tattici in caso di addio del numero 4.

L’Al-Ittihad, forte degli investimenti ingenti che stanno caratterizzando il calcio saudita, è deciso a rinforzare ulteriormente la propria squadra con talenti di caratura internazionale. L’offerta per Bennacer rientra perfettamente in questa strategia, mirando a un giocatore con esperienza a livello europeo e con qualità tecniche e tattiche indiscusse. La palla, tuttavia, è ancora nelle mani del giocatore stesso. La sua titubanza potrebbe derivare da diverse ragioni: la volontà di continuare a giocare in un campionato competitivo come la Serie A, la possibilità di lottare per traguardi importanti con il Milan, o semplicemente la necessità di valutare attentamente ogni aspetto di un trasferimento così importante, sia a livello sportivo che personale.

Per il Milan, la situazione è delicata. Da un lato, incassare 10 milioni di euro per un giocatore che potrebbe non essere considerato imprescindibile dal nuovo corso tecnico potrebbe rappresentare un’iniezione di liquidità utile per finanziare altri acquisti mirati. Dall’altro lato, perdere un centrocampista con la sua visione di gioco, la sua capacità di recupero palla e la sua abilità nel dettare i ritmi significherebbe dover intervenire sul mercato per trovare un sostituto all’altezza, operazione non sempre facile e spesso costosa.

Il dialogo tra il Milan e Bennacer sarà cruciale nei prossimi giorni. La volontà del giocatore sarà determinante per sbloccare la situazione. L’interesse dell’Al-Ittihad è concreto e l’offerta economica è allettante, ma il richiamo del calcio europeo di alto livello e la possibilità di essere parte integrante del progetto di Tare e Allegri potrebbero ancora far pendere l’ago della bilancia verso la permanenza a Milano. I tifosi rossoneri, intanto, attendono con il fiato sospeso, sperando che il futuro di Ismaël Bennacer si decida presto, in un senso o nell’altro, per permettere al Milan di proseguire la sua campagna acquisti con maggiore chiarezza. Sarà un’estate calda per il centrocampo rossonero, con Bennacer al centro delle attenzioni del mercato.