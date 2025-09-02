Calciomercato Milan, Tare deve lavorare all’uscita di due importanti esuberi: ecco tutte le destinazioni possibili

Calciomercato Milan, Igli Tare deve ancora piazzare Yacine Adli e Ismael Bennacer: ecco tutte le sessioni ancora aperte

I calciatori del Milan Yacine Adli e Ismaël Bennacer rimangono al momento sotto contratto con il club rossonero, ma il mercato calcistico offre ancora alcune opportunità per eventuali trasferimenti. Con il calciomercato italiano già concluso, i dirigenti del Milan, tra cui il nuovo Direttore Sportivo Igli Tare e il neo-allenatore Massimiliano Allegri, stanno monitorando la situazione. Le trattative potrebbero infatti proseguire con i club di alcune leghe estere, le cui finestre di mercato si chiudono in date successive.

Milan, il futuro di Adli e Bennacer tra mercato e strategia

Nonostante la chiusura del calciomercato Milan in Italia, la situazione di Yacine Adli e Ismaël Bennacer in casa Milan resta in bilico, con alcune finestre di trasferimento ancora aperte in importanti campionati esteri. Il club rossonero, sotto la nuova gestione tecnica di Massimiliano Allegri e con il prezioso lavoro del DS Igli Tare, sta valutando ogni opzione per definire la rosa definitiva. La permanenza dei due centrocampisti non è scontata e le prossime settimane saranno cruciali per il loro futuro.

Il mercato arabo, in particolare, rappresenta una destinazione molto appetibile, con l’Arabia Saudita che chiuderà le sue contrattazioni l’11 settembre. Club sauditi, noti per la loro potenza economica, potrebbero tentare un’offerta last-minute per uno dei due calciatori. Anche la Grecia, la Russia e la Turchia hanno ancora una finestra di mercato aperta fino al 12 settembre, offrendo alternative concrete per eventuali cessioni. Il Qatar, infine, chiuderà le danze il 16 settembre.

Queste date sono tenute in alta considerazione dalla dirigenza del Milan, consapevole che la rosa attuale potrebbe subire ulteriori variazioni. La decisione di cedere uno dei due giocatori non dipenderà solo da ragioni economiche, ma anche da valutazioni tecniche fatte da Allegri in accordo con Tare. Il tecnico livornese, noto per la sua attenta gestione del gruppo, valuterà attentamente l’apporto di Adli e Bennacer al suo progetto tattico.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, che ha fornito queste importanti date di mercato, la situazione è in continua evoluzione. Sebbene al momento i due giocatori restino a disposizione del Milan, una offerta irrinunciabile da un club estero potrebbe cambiare le carte in tavola. I tifosi del Milan attendono con ansia di conoscere il destino dei due centrocampisti per avere un quadro completo della rosa che affronterà la stagione 2025-2026. Il calciomercato non è ancora del tutto finito per i rossoneri e le sorprese sono sempre dietro l’angolo, specialmente con il nuovo tandem formato da Tare e Allegri.