Calciomercato Milan, ennesimo capitolo della vicenda Rabiot! Benatia prende posizione, importanti rivelazioni sulla cessione del francese ai rossoneri

Calciomercato Milan, Benatia, direttore sportivo dell’OM, è tornato a parlare della cessione di Adrien Rabiot al club rossonero

La situazione tra l’Olympique Marsiglia e il suo ex centrocampista, Adrien Rabiot, continua a far discutere, con nuove rivelazioni che emergono dalle parole del direttore sportivo dell’OM, Mehdi Benatia. In un’intervista esclusiva rilasciata a Le Monde, Benatia ha gettato nuova luce sul trasferimento del giocatore al calciomercato Milan, un’operazione che ha segnato un’estate particolarmente turbolenta per il club francese.

Rabiot-OM: Una Separazione Sofferta

L’addio di Rabiot non è stato indolore per l’OM, come confermato dalle parole di Benatia: “Abbiamo avuto un agosto emotivamente complicato fra partenze, arrivi, due sconfitte e l’addio di Rabiot”. Nonostante le difficoltà, il direttore sportivo si è detto soddisfatto del lavoro svolto, sottolineando che la squadra è stata costruita “con gioventù, qualità ed esperienza all’interno dei nostri parametri finanziari”. L’obiettivo, a suo dire, era riportare “l’entusiasmo” e cambiare “l’atmosfera all’interno del gruppo”, un traguardo che sembra essere stato raggiunto. La partenza di Rabiot, in questo contesto, è stata vista come una mossa necessaria per sanare una situazione che era diventata insostenibile.

L’Episodio Chiave: La Rissa con Rowe

Il punto di rottura, come svelato da Benatia, è stato un episodio di rissa che ha coinvolto Rabiot e un compagno di squadra, Rowe. Sebbene Benatia mantenga un affetto sincero per il giocatore (“Sono molto legato ad Adrien, gli voglio bene”), ha ammesso che la situazione è “degenerata” con il coinvolgimento della famiglia del giocatore. Questo ha reso il clima all’interno dello spogliatoio particolarmente teso. Per il direttore sportivo dell’OM, era diventato “un peccato” non poter risolvere la questione in modo diverso, definendo Rabiot come “una persona meravigliosa e un grande professionista”. L’unica opzione rimasta era chiudere la vicenda “quanto prima”.

La Trattativa con il Milan di Tare e Allegri

La partenza di Rabiot si è trasformata in una vera e propria corsa contro il tempo. “Avevo un solo desiderio: chiudere quanto prima questa parentesi”, ha dichiarato Benatia. Dopo un lungo colloquio con il giocatore, in cui Rabiot ha espresso il suo affetto per l’OM ma ha anche riconosciuto di non poter fare altro per “raccogliere i cocci”, il club ha optato per facilitare il suo addio. Inizialmente, l’operazione sembrava potesse concludersi per una “cifra minima” già a fine luglio, data la sua situazione contrattuale (era arrivato a parametro zero e con uno stipendio basso). Tuttavia, il trasferimento si è concretizzato in un secondo momento con il Milan di Igli Tare, direttore sportivo rossonero, e dell’allenatore Massimiliano Allegri. La cifra finale, sebbene “più alta”, è stata comunque definita “ragionevole” da Benatia, che ha visto nel trasferimento un modo per “dimostrare la nostra gratitudine” verso il giocatore. Questa mossa ha permesso al Milan di assicurarsi un centrocampista di alto livello per rafforzare la mediana, una pedina che Allegri ha cercato a lungo per la sua squadra.