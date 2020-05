Calciomercato Milan: Begovic non verrà riscattato dal Bournemouth

Calciomercato Milan: il futuro di Begovic sarebbe lontano da Milanello. Il portiere bosniaco farebbe ritorno al Bournemouth

Il presenza di Asmir Begovic in rossonero sarebbe stata solo di passaggio. Infatti, stando a quanto riferisce l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, il portiere bosniaco non verrebbe riscattato dal Bournemouth.

L’attuale secondo portiere del Milan era giunto in maglia rossonera per sostituire Pepe Reina, giunto in prestito all’Aston Villa. Nella prossima stagione lo spagnolo, a questo punto, potrebbe tornare a vestire la casacca del Diavolo.