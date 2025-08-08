Calciomercato Milan, Baseggio e la bordata senza appello: «Jashari? Un De Ketelaere-bis. Pagato troppo. E vi spiego perché…»

Calciomercato Milan, Walter Baseggio ha duramente criticato l’operazione che ha portato Ardon Jashari in rossonero

Intervistato da Tuttosport, Walter Baseggio ha commentato così l’arrivo nel calciomercato Milan di Ardon Jashari:

IL PARAGONE CON DE KETELAERE – «Su di lui ho la stessa idea che avevo nel 2022, quando i rossoneri acquistarono De Ketelaere. Non è che il giocatore non abbia le qualità, quelle le ha. Ma per arrivare al Milan ci vuole una qualità diversa, più alta. Come avevo pensato che De Ketelaere dovesse essere girato in prestito per giocare, acquisire esperienza e maturità, visto che il calcio italiano non è facile, penso che Jashari, preso quasi per 40 milioni, sia stato pagato un prezzo troppo alto dal Milan. Il Bruges è stato furbo, non ha lasciato nulla al caso, nonostante il giocatore si sia allenato nelle ultime settimane con la seconda squadra: sono convinto che i rossoneri abbiano speso 7-8 milioni in più del valore reale dello svizzero».



LE QUALITÀ DI JASHARI – «All’inizio, dopo il suo arrivo dal Lucerna, ha avuto bisogno di un normale periodo di adattamento. Poi ha fatto bene, mostrando la sua tecnica, è bravo negli spazi stretti, ha un buon tiro, si è disimpegnato con caparbietà anche giocando davanti alla difesa nel finale di stagione».



IL SUO RUOLO NEL MILAN – «I rossoneri a centrocampo hanno tanta qualità. Modric giocherà, non è uno da una partita su tre. Poi c’è Ricci, un nazionale italiano, un giocatore forte, che sarà molto importante per i rossoneri. E non dimentichiamo Loftus Cheek e Fofana, cioè centrocampisti di tutto rispetto. Ogni decisione spetterà ovviamente ad Allegri, se però spendi quasi 40 milioni per un ragazzo, è per farlo giocare. Ma per me, a oggi, Jashari non può essere titolare del Milan visti gli altri centrocampisti presenti in rosa».



LA FILOSOFIA DI ALLEGRI – «Per me il centrocampo del Milan è tra i migliori in Italia. Lui ama anche i calciatori esperti, quando spendi quasi 40 milioni devi essere pronto subito, non c’è tempo di adattamento che tenga».



COSA AVREBBE FATTO AL POSTO DEL MILAN – «Il Milan ha dato in prestito alla Spezia il giovane Christian Comotto. Fossi stato nei rossoneri, lo avrei tenuto. Mi sembra un ragazzo con tanta qualità. E non avrei preso Jashari, soprattutto a quasi 40 milioni. Il Bruges ha ceduto De Cuyper al Brighton per circa 20 milioni. Lui ha fatto bene per tre anni di fila, non solo per gli ultimi sei mesi come lo svizzero».



PERCHÉ IL MILAN LO HA PAGATO COSÌ TANTO – «Sulla cifra di acquisto avrà inciso l’età del giocatore e la sua tecnica, oltre alla Champions League disputata dal Bruges nell’ultima stagione, di questo ne sono più che sicuro. Il Bruges non ha vinto il campionato nazionale, ma avendo disputato un’ottima campagna europea, i suoi calciatori si sono fatti notare dalle grandi squadre. Quindi anche il playoff con l’Atalanta può essere stato determinante. Io continuo a pensare che Jashari possa fare la fine De Ketelaere. Poi certo, spero di sbagliarmi. E capisco pure come in pratica non sia possi bile girarlo subito in prestito. Mi faccia aggiungere che io tifo Napoli, ma sarei felicissimo se una squadra italiana vincesse una coppa in Europa. Per il Milan quest’anno non sarà possibile visto che disputeranno solo la A, ma auguro il meglio ai rossoneri».



JASHARI O IL SUO SOSTITUTO STANKOVIĆ? – «Sono calciatori con caratteristiche differenti, non si può fare un paragone anche perché Stankovic deve ancora dimostrare. Al momento la qualità di Jashari è maggiore. Il punto resta sempre quanto sia stato pagato lo svizzero dal Milan».