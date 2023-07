Mercato Milan, l’ex obiettivo rossonero è finito nel mirino dell’Inter: i dettagli e le ultime sul futuro di Folarin Balogun

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’Inter ha messo nel mirino un ex obiettivo di mercato del Milan.

Il calciatore in questione è Folarin Balogun. L’attaccante dell’Arsenal è il nome per il dopo Lukaku e i nerazzurri cercheranno di convincere il club inglese ad abbassare le richieste. Un prezzo che, per la verità, ha già subito un piccolo calo, visto che se fino a poco fa sfiorava quota 50 milioni di euro, ora siamo a poco più di 40.