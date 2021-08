Calciomercato Milan, Napoli su Bakayoko: lo vuole Spalletti

Tra gli obiettivi di calciomercato del Milan c’è il centrocampista del Chelsea, occhio però alla forte concorrenza del Napoli

Gli occhi del Milan ma non solo. Bakayoko potrebbe lasciare quest’ estate il Chelsea, su di lui c’è il Milan che lo riporterebbe volentieri a Milano, ma solo alle sue condizioni. Occhio però alla concorrenza del Napoli che prova a inserirsi nella trattativa. Già nella passata stagione c’è stato questo duello di mercato poi vinto dagli azzurri, che riuscirono a portare il giocatore all’ombra del Vesuvio. Si attendono di sviluppi in attesa di capire quale delle sue due ex squadre riuscirà ad acquistare il francese.