Calciomercato Milan: attesa per Diallo del PSG, Acerbi prima alternativa per rinforzare la difesa

Come scrive il Corriere dello Sport Diallo è una delle idee per la difesa del Milan. Il PSG però chiederebbe 20 milioni, considerati troppi per un esubero. L’attesa potrebbe però essere utile al Milan visto che nessuna squadra è disposta a investire quella cifra per un giocatore che potrebbe diventare più accessibile col passare delle settimane.

Se il PSG non dovesse cedere sul prezzo il Diavolo si butterebbe su Acerbi, affidabile e con esperienza internazionale. Anche qui però Lotito però chiede qualche milioni mentre il Milan lo prenderebbe a zero o quasi.