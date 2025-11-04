Calciomercato Milan, idee chiare in vista di gennaio! Pecca evidente, quello è il reparto che andrà rinforzato. Le idee del DS

Calciomercato Milan, ci sono idee chiare in casa rossonera in vista di gennaio: Tare pronto ad intervenire per potenziare il reparto d’attacco

Secondo Antonio Vitiello, il Milan di Massimiliano Allegri ha ancora un «vero tasto dolente» da risolvere per potersi inserire a pieno titolo nella corsa al titolo: la produttività delle punte.

PAROLE – «Se Allegri riuscisse pure a far girare gli attaccanti, dopo aver sistemato la fase difensiva, potrebbe davvero dire la sua anche nella corsa al titolo», afferma Vitiello, sottolineando il passo che manca ai rossoneri.

Calciomercato Milan, attacco spuntato e ipotesi intervento a gennaio

Il problema è evidente: «Il Diavolo segna poco con gli attaccanti». Esclusi Leao e Pulisic, che stanno mantenendo una buona media realizzativa, «gli altri fanno molta fatica». Questa scarsa incisività del reparto avanzato rischia di frenare le ambizioni del Milan in un campionato così equilibrato.

Vitiello suggerisce che, se la situazione non dovesse migliorare, «non sarebbe folle considerare un intervento sul mercato». Sarebbe infatti «un peccato non sfruttare la scia» e la ritrovata solidità difensiva che Allegri ha saputo costruire.

Di conseguenza, i prossimi mesi saranno cruciali: «novembre e dicembre saranno importanti per decidere le strategie della finestra di gennaio». Di certo, il tecnico «non disdegnerebbe qualche uomo di qualità in più nella rosa», un innesto che permetterebbe al calciomercato Milan di aumentare il turnover e l’efficacia in zona gol.