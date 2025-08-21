Calciomercato Milan, porte girevoli in attacco! A 10 giorni dalla fine di questa sessione potrebbe stravolgersi tutto. Le ultimissime notizie

Il Milan è a un passo dal definire gli ultimi dettagli per l’acquisto di Victor Boniface dal Bayer Leverkusen, ma l’arrivo del centravanti nigeriano potrebbe non essere l’ultima mossa dei rossoneri per il reparto offensivo. Secondo quanto riportato questa mattina dal Corriere della Sera, l’allenatore Massimiliano Allegri vorrebbe un’altra punta con caratteristiche diverse rispetto a quelle di Santiago Gimenez, e per questo il club sta valutando con grande attenzione il profilo di Conrad Harder. Il giovane talento dello Sporting Lisbona, con una valutazione che si aggira intorno ai 25 milioni di euro, rimane un’opzione concreta per completare il reparto d’attacco.

Questo interesse per un’ulteriore punta è strettamente legato al futuro di Santiago Gimenez. Arrivato solo a gennaio dal Feyenoord, il centravanti messicano non è considerato incedibile. Il Corriere della Sera svela che alla sua manager, la potente Rafaela Pimenta, sarebbe stato dato il mandato di sondare il mercato e di portare a Casa Milan offerte superiori ai 28 milioni di euro. Un chiaro segnale che il club rossonero è pronto a valutare la cessione del giocatore qualora arrivasse la proposta giusta.

La strategia del Milan sembra quindi duplice: da un lato, chiudere per Boniface per dare ad Allegri il centravanti desiderato, e dall’altro, non escludere un’ulteriore operazione in entrata come quella per Harder, che potrebbe essere finanziata proprio dalla cessione di Gimenez. Un piano ambizioso che dimostra come il Milan voglia rivoluzionare il proprio attacco per renderlo più versatile e completo, assecondando le richieste del suo allenatore e puntando su giovani talenti. Il mercato è in piena ebollizione e la direzione Via Aldo Rossi è pronta a mettere a segno un’altra grande operazione.