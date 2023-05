Mercato Milan, le ultime sull’attacco rossonero: priorità al centravanti. In uscita Origi, mentre in entrata ci sono diverse opzioni. I dettagli

Secondo quanto riportato da Ceccarini, presto il mercato del Milan entrerà nel vivo e la priorità resta il centravanti.

Di sicuro nella lista dei partenti c’è Origi e per lui si sta aprendo la pista estera. Per quanto riguarda il mercato in entrata ci sono diverse idee: la linea giovane è rappresentata da Openda e Balogun. Attenzione però anche a Scamacca. Un’opportunità potrebbe essere Firmino o Arnautovic.