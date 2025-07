Calciomercato Milan, per l’attacco rispunta Krstovic! Duello in Serie A e affare low cost? I dettagli

Calciomercato Milan, c’è anche l’idea Krstovic per l’attacco rossonera della prossima stagione: concorrenza della Juve

Dopo l’ennesima stagione in cui ha brillato sul palcoscenico della Serie A con la maglia del Lecce, Nikola Krstović si sente pronto per il decisivo salto di qualità nella sua carriera. L’attaccante montenegrino, classe 2000, ha dimostrato un talento cristallino e una prolificità sotto porta che lo hanno reso uno dei profili più interessanti del panorama calcistico italiano. Il suo desiderio è chiaro: puntare in alto, misurarsi con le sfide di una grande squadra e consacrarsi definitivamente nel calcio che conta.

Questo calciomercato estivo ha visto Krstović molto vicino a un trasferimento al Leeds United. Sembrava tutto fatto, le trattative erano avanzate, ma per una serie di motivi, la fumata bianca non è arrivata. Questo intoppo, lungi dal rappresentare una delusione, ha rafforzato la convinzione del giocatore di voler approdare in una delle big del calcio europeo. Krstović non ha fretta e cerca la destinazione giusta per il suo futuro.

Come riportato dai colleghi di TuttoMercatoWeb (TMW), il nome di Krstović è stato proposto all’Atalanta, ma la società orobica, pur riconoscendo le qualità del montenegrino, sembra avere altre priorità e idee per il proprio reparto offensivo. La Dea, sempre attenta a profili giovani e di prospettiva, valuterà con attenzione ogni opportunità, ma al momento non sembra propensa a un affondo per Krstović.

Ben diversa la situazione per quanto riguarda Juventus e Milan. Entrambe le potenze del calcio italiano stanno monitorando attentamente la situazione dell’attaccante. La possibilità di un affondo concreto da parte loro è legata principalmente a due fattori: la disponibilità del giocatore a un trasferimento a costo contenuto o, in alternativa, l’attivazione di un effetto domino sul mercato attaccanti. Ovvero, una loro mossa dipenderebbe dalla cessione di uno dei loro attuali centravanti, liberando risorse e slot.

In particolare, il calciomercato Milan, con il nuovo Direttore Sportivo Igli Tare e il neo-allenatore Massimiliano Allegri, potrebbe rappresentare la destinazione ideale per Krstović. L’arrivo di Tare, noto per la sua abilità nello scovare talenti e nel concludere affari vantaggiosi, potrebbe facilitare un’operazione che porti il montenegrino a Milanello. L’esperienza di Allegri, poi, nel valorizzare giovani attaccanti e nel plasmare moduli offensivi efficaci, potrebbe fare la differenza nella crescita di Krstović.

Il Milan, sotto la nuova guida tecnica e dirigenziale, è alla ricerca di profili che possano garantire un futuro di successo e, al contempo, integrarsi in una filosofia di gioco che prediliga l’attacco. Krstović, con la sua fisicità, il suo fiuto del gol e la sua capacità di sacrificio, potrebbe inserirsi perfettamente negli schemi di Allegri, offrendo un’alternativa valida o un complemento ai centravanti già presenti in rosa. Il sogno di vestire la maglia rossonera, per Krstović, potrebbe diventare una realtà concreta, a patto che le condizioni di mercato permettano a Tare di orchestrare l’operazione giusta. L’attesa è grande, e il destino di Nikola Krstović è ancora tutto da scrivere. Il Milan, con i suoi nuovi vertici, è pronto a cogliere l’occasione giusta per portare a casa un talento che sa di Serie A.