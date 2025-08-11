Calciomercato Milan, le ultime su Athekame: il club pensa questo

Calciomercato Milan, continua la trattativa per portare il terzino dello Young Boys Athekame alla corte di Allegri

Dopo giorni di trattative intense e nervose, il Milan è pronto a mettere a segno un altro colpo di mercato che fa sognare i tifosi rossoneri. Secondo quanto riportato da diverse fonti autorevoli (tra cui Sky Sport e La Gazzetta dello Sport), il club milanese ha in pugno il talentuoso terzino svizzero Zachary Athekame, classe 2004, proveniente dallo Young Boys. L’arrivo del giovane difensore è ormai imminente, con il giocatore atteso in Italia nei prossimi giorni per le visite mediche e la firma sul contratto.

Questo acquisto è un chiaro segnale della strategia del Milan, guidato dal nuovo direttore sportivo Igli Tare e dall’allenatore Massimiliano Allegri. La società rossonera, infatti, non si ferma e continua a lavorare per rinforzare la rosa con giovani promettenti e di grande prospettiva, profili in grado di inserirsi perfettamente nel progetto tecnico. Allegri ha da tempo indicato la fascia destra come un’area cruciale da rinforzare, e Athekame, con le sue doti di corsa, atletismo e propensione offensiva, rappresenta l’ideale per il suo sistema di gioco.

La trattativa, inizialmente complessa per via delle richieste economiche dello Young Boys, ha subito un’accelerata decisiva. Sebbene il club svizzero avesse alzato il prezzo del cartellino a oltre 10 milioni di euro, a causa dell’interesse di altri club, la ferma volontà del giocatore di vestire la maglia del Milan ha fatto la differenza. Athekame ha infatti spinto molto per il trasferimento, e l’accordo sembra essersi trovato su una cifra intorno ai 9-10 milioni di euro, inclusi bonus.

L’arrivo di Athekame risponde a un’esigenza tattica ben precisa. Con gli addii di giocatori importanti, la necessità di un nuovo terzino destro era diventata prioritaria. Il 20enne svizzero non è solo un investimento per il futuro, ma un rinforzo che può subito mettersi a disposizione di Allegri. Nella scorsa stagione, Athekame ha collezionato 43 presenze tra campionato, Champions League e coppa svizzera, dimostrando la sua affidabilità e le sue ottime qualità. È un giocatore versatile, capace di agire anche in posizioni più avanzate, un aspetto che Massimiliano Allegri apprezzerà sicuramente.

Con l’arrivo di Athekame, il calciomercato del Milan si conferma uno dei più attivi e intelligenti, con il DS Igli Tare che sta costruendo una squadra competitiva e profonda. Il Milan è sicuro di aver concluso un affare eccellente, e i tifosi non vedono l’ora di accogliere il nuovo terzino e vederlo in campo con la maglia rossonera. La stagione si preannuncia ricca di emozioni e sfide, e con questi acquisti il Milan è pronto a tornare ai vertici del calcio italiano ed europeo.