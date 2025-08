Calciomercato Milan, Tare chiude il colpo! Accordo dietro l’angolo, cifre e dettagli dell’operazione

Calciomercato Milan, Igli Tare è pronto a chiudere il colpo Athekame: accordo ad un passo con lo Young Boys. I dettagli

Il calciomercato Milan, sotto la nuova gestione sportiva che vede Igli Tare come Direttore Sportivo e Massimiliano Allegri in panchina, sta intensificando i contatti per portare Athekame, promettente difensore centrale dello Young Boys, a Milano. Le ultime indiscrezioni, riportate dal noto esperto di mercato Fabrizio Romano, confermano che la trattativa è in una fase cruciale, con le parti che si avvicinano a trovare un accordo economico.

Secondo quanto svelato da Fabrizio Romano, il Milan ha già presentato un’offerta ufficiale di 7 milioni di euro per il giovane talento svizzero. Tuttavia, le richieste dello Young Boys si attestano su cifre leggermente superiori, tra i 10 e i 10.5 milioni di euro. La buona notizia per i tifosi rossoneri è che, nonostante questa differenza, c’è un ottimismo crescente sulla possibilità di raggiungere un compromesso. Si prospetta, infatti, che le due società possano incontrarsi a metà strada, con una cifra che soddisfi entrambe le parti e permetta ad Athekame di vestire la maglia rossonera.

L’arrivo di Athekame rafforzerebbe ulteriormente il reparto difensivo del Milan, un’area che la dirigenza e lo staff tecnico di Allegri ritengono fondamentale per la competitività del club ai massimi livelli, sia in Serie A che in Europa. La strategia di mercato del Milan sembra chiara: puntare su giovani talenti con un grande potenziale di crescita, capaci di integrarsi rapidamente nel progetto tattico del nuovo allenatore e di garantire un futuro solido per il club. Igli Tare, con la sua vasta esperienza nel mercato calcistico, sta lavorando instancabilmente per chiudere l’operazione.

L’interesse per Athekame non è casuale. Il difensore ha dimostrato qualità tecniche e fisiche notevoli, unendo a una grande fisicità anche una buona visione di gioco e capacità di impostazione. Queste caratteristiche lo rendono un profilo ideale per il calcio moderno e per le esigenze tattiche di Massimiliano Allegri, che predilige difensori in grado di partecipare attivamente alla costruzione del gioco dal basso.

Nelle prossime ore, sono attesi ulteriori aggiornamenti sulla trattativa. Come anticipato da Fabrizio Romano, il collega Matteo Moretto fornirà nuove informazioni sull’evoluzione dei contatti tra il Milan e lo Young Boys. I tifosi milanisti attendono con trepidazione l’esito di questa importante operazione di mercato, che potrebbe segnare un ulteriore passo nella costruzione di un Milan sempre più forte e competitivo. La sessione estiva di mercato è ancora lunga, ma il Milan sembra voler battere il ferro finché è caldo, puntando a chiudere un colpo importante per la difesa prima che la concorrenza possa intensificarsi.