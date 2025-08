Calciomercato Milan, ore cruciali per la chiusura per il grande obiettivo: la linea del traguardo è sempre più vicina. Le ultimissime sui rossoneri

Il Milan accelera con decisione per Zachary Athekame, giovane talento dello Young Boys che il club rossonero ha individuato come rinforzo prioritario per la difesa. A confermare la svolta nella trattativa è La Gazzetta dello Sport, in un articolo a firma di Marco Guidi, che riporta i dettagli delle mosse del Diavolo.

La dirigenza milanista, dopo aver presentato una prima offerta di 7 milioni di euro, confida di poter chiudere l’operazione in tempi rapidi. Lo Young Boys valuta il suo laterale classe 2004 intorno ai 10 milioni, una cifra che il Milan ritiene colmabile lavorando sulla struttura dei bonus. La distanza tra domanda e offerta è considerata minima, e per questo è previsto già oggi un nuovo confronto tra le due società per cercare l’intesa definitiva.

La fiducia del Milan deriva anche dalla volontà del giocatore. Athekame ha infatti chiarito di aver messo il club di via Aldo Rossi in cima alla lista delle sue preferenze, nonostante l’interesse concreto di alcune squadre inglesi. Questo assenso del giocatore rappresenta un elemento cruciale per la buona riuscita della trattativa.

Un ruolo chiave in questa operazione è ricoperto da Igli Tare, che, grazie agli ottimi rapporti con lo Young Boys, sta lavorando per superare gli ultimi ostacoli. In via Aldo Rossi sono convinti che aggiungendo uno o due milioni di bonus alla base fissa, si possa ottenere il via libera da Berna per assicurarsi le prestazioni del giovane e promettente difensore.