Calciomercato Milan, giornata cruciale per Athekame: deve colmare un ultimo tassello Tare per chiudere. Le ultimissime sui rossoneri

Il Milan accelera con decisione per Zachary Athekame, giovane talento dello Young Boys, con l’obiettivo di concludere l’affare in tempi brevi. Come riportato da La Gazzetta dello Sport in un articolo firmato da Marco Guidi, il club rossonero ha già presentato una prima offerta di 7 milioni di euro, un segnale chiaro della volontà di puntare forte sul laterale svizzero.

La distanza tra domanda e offerta non sembra insormontabile. Lo Young Boys valuta il suo gioiello 10 milioni di euro, ma la dirigenza milanista è convinta di poter colmare il gap lavorando sui bonus, arrivando a una cifra totale che possa soddisfare il club elvetico. Un primo confronto tra le due società è atteso già in giornata, a testimonianza dell’urgenza e della serietà con cui il Milan sta gestendo la trattativa.

Per quanto riguarda l’accordo con il giocatore, la strada è in discesa. Athekame, classe 2004, ha messo il Milan in cima alla lista delle sue preferenze, nonostante l’interesse di alcuni club inglesi. La sua volontà di vestire la maglia rossonera rappresenta un fattore determinante e facilita notevolmente la chiusura dell’operazione. Un ruolo cruciale potrebbe essere giocato da Igli Tare, che, forte degli ottimi rapporti con lo Young Boys, sta lavorando per sbloccare la situazione. La fiducia a Casa Milan è alta: aggiungendo uno o due milioni di bonus alla cifra fissa, si ritiene possibile ottenere il via libera da Berna e assicurarsi uno dei giovani più promettenti del calcio europeo.