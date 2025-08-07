Calciomercato Milan, Athekame è sempre più vicino! Pronta la firma sul contratto a queste condizioni. Tutti i dettagli e le ultimissime

Dopo l’ufficializzazione di Ardon Jashari, il Milan prosegue la sua campagna acquisti in Svizzera e sembra essere vicino a chiudere un’altra operazione promettente. L’obiettivo dei rossoneri è Zachary Athekame, un talentuoso terzino destro classe 2004 che milita nello Young Boys. La trattativa è in fase avanzata e il club di via Aldo Rossi ha presentato un’offerta da 8 milioni di euro più bonus per assicurarsi le prestazioni del giovane giocatore.

L’operazione non si limita però solo al costo del cartellino. Il Milan ha già definito anche i dettagli contrattuali per il giocatore, dimostrando una chiara strategia a lungo termine. Per Athekame è pronto un contratto fino al 30 giugno 2029, una durata che sottolinea la volontà del club di puntare su di lui per il futuro. Questo impegno a lungo termine offre stabilità al giocatore e permette al club di investire sulla sua crescita con la certezza di averlo in rosa per diversi anni.

In termini economici, l’accordo prevede per il terzino uno stipendio di un milione di euro a stagione. Questo ingaggio, sebbene non elevatissimo per gli standard del calcio odierno, è una cifra significativa per un giocatore così giovane e rappresenta un segnale di fiducia e un incentivo a crescere e a dimostrare il proprio valore. Il contratto quinquennale a cifre crescenti potrebbe essere l’ideale per un prospetto come Athekame, che avrà il tempo necessario per ambientarsi e diventare un elemento importante della rosa milanista. Il Milan non solo sta costruendo una squadra per il presente, ma sta anche gettando le basi per un futuro solido e sostenibile.