Calciomercato Milan, giovedì il giorno giusto per Athekame? L’ultimo aggiornamento non lascia molti dubbi

Calciomercato Milan, la giornata giusta per la trattativa Athekame potrebbe essere giovedì: fumata bianca ormai vicinissima

Il calciomercato Milan non smette di stupire in questa sessione estiva di calciomercato. Dopo l’arrivo del promettente Ardon Jashari, la dirigenza rossonera, sotto la guida del nuovo direttore sportivo Igli Tare, è già al lavoro per regalare un ulteriore rinforzo a mister Massimiliano Allegri. L’obiettivo primario è un volto nuovo per la difesa, un reparto che il tecnico considera fondamentale per le ambizioni della prossima stagione. Il nome che circola con insistenza e che sembra essere in cima alla lista del Milan è quello di Zachary Athekame, talentuoso difensore svizzero attualmente in forza allo Young Boys.

L’interesse per Athekame non è certo una novità, ma le ultime indiscrezioni delineano un quadro più preciso e un’accelerazione nella trattativa. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul suo autorevole sito web, le discussioni tra lo Young Boys e il Milan per Athekame riprenderanno con decisione a partire da giovedì 7 agosto. Questo appuntamento sarà cruciale per definire i contorni di un possibile accordo e per capire le reali intenzioni di entrambe le parti.

La dirigenza rossonera, con Tare in prima linea, sta lavorando alacremente per accontentare le richieste di Allegri e per inserire in rosa profili giovani ma già con un buon potenziale, in linea con la filosofia societaria. Athekame, nonostante la giovane età, ha già dimostrato ottime qualità e una grande maturità calcistica, attirando l’attenzione di diversi club europei. Il Milan, però, sembra essere in pole position, forte di un progetto tecnico e di una visione di crescita che potrebbero attrarre il giovane svizzero.

Le prossime ore saranno dunque decisive. Non prima di venerdì 8 agosto, sempre stando alle informazioni fornite da Di Marzio, si attendono risposte o notizie definitive riguardo a una possibile intesa per il calciatore. Questo significa che la telenovela Athekame potrebbe vivere i suoi momenti culminanti tra la fine di questa settimana e l’inizio della prossima. L’attesa tra i tifosi milanisti è palpabile, desiderosi di vedere un ulteriore innesto di qualità nel reparto arretrato.

L’eventuale arrivo di Athekame rafforzerebbe ulteriormente la difesa del Milan, offrendo ad Allegri nuove soluzioni e una maggiore profondità di rosa. La strategia di Tare e del Milan appare chiara: puntare su giovani talenti che possano garantire un futuro solido al club, senza dimenticare l’esigenza di avere una squadra competitiva già da subito. La campagna acquisti del Milan si conferma dunque estremamente dinamica, con l’obiettivo di costruire una squadra in grado di lottare per i massimi traguardi. Tutti gli occhi sono puntati su giovedì e venerdì, giorni che potrebbero portare a un annuncio importante per i colori rossoneri.