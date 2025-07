Calciomercato Milan, assist di Guela Doue a Tare! Posizione chiara del terzino destro e nuova offerta allo Strasburgo

Calciomercato Milan, Guela Doue vuole i rossoneri: preferenza chiara, Igli Tare presenta una nuova offerta allo Strasburgo

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Milan ha intensificato i suoi sforzi per assicurarsi Désiré Doué, il giovane e talentuoso centrocampista dello Strasburgo. L’ultima offerta rossonera, salita a ben 23 milioni di euro, testimonia la forte volontà del club milanese di portare il giocatore a San Siro. Nonostante l’importante cifra, però, persiste ancora una distanza significativa tra le richieste dello Strasburgo e l’offerta del Milan, rendendo la trattativa più complessa del previsto.

Il nuovo Direttore Sportivo del Milan, Igli Tare, è al lavoro incessantemente per cercare di superare l’impasse. Conosciuto per la sua abilità nel condurre trattative complesse e nel fiutare giovani talenti, Tare vede in Doué un elemento chiave per il futuro del centrocampo rossonero. La sua esperienza e la sua rete di contatti saranno fondamentali in questa fase delicata. Allo stesso modo, anche il nuovo allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, ha espresso il suo gradimento per il giocatore. Allegri, che ha sempre dimostrato di saper valorizzare i giovani talenti, considera Doué un profilo ideale per il suo stile di gioco, in grado di aggiungere dinamismo, tecnica e visione al reparto mediano.

Agenti e intermediari sono attualmente al lavoro a pieno regime per cercare di trovare un punto d’incontro tra le due società. Il desiderio del giocatore è un fattore cruciale in questa fase: Désiré Doué, infatti, ha espresso chiaramente la sua felicità e il suo entusiasmo all’idea di vestire la maglia rossonera. Questo forte desiderio da parte del calciatore potrebbe rappresentare un vantaggio significativo per il Milan, spingendo lo Strasburgo a rivedere le proprie posizioni. Il Milan è consapevole che la concorrenza per un talento del calibro di Doué è sempre elevata, e per questo è fondamentale agire con rapidità e decisione.

La trattativa per Doué si inserisce in un mercato estivo che vede il Milan particolarmente attivo. L’obiettivo della dirigenza è quello di rafforzare la squadra in ogni reparto, fornendo ad Allegri gli strumenti necessari per competere ai massimi livelli in Serie A e in Champions League. L’arrivo di un giocatore con le caratteristiche di Doué darebbe un’ulteriore spinta alla qualità tecnica della rosa, aggiungendo profondità e diverse opzioni tattiche al centrocampo.

I tifosi rossoneri attendono con ansia gli sviluppi di questa trattativa, sperando che il talento francese possa presto calcare il prato di San Siro. La strategia del calciomercato Milan, guidata da Igli Tare, sembra chiara: puntare su giovani prospetti di grande valore per costruire una squadra solida e competitiva nel lungo termine. Le prossime ore e i prossimi giorni saranno cruciali per capire se la distanza con lo Strasburgo verrà finalmente colmata, regalando al Milan un nuovo, entusiasmante rinforzo per la prossima stagione.