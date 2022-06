Calciomercato Milan: Asensio resta il preferito di Maldini. Lo spagnolo però costa e chiede tanto di ingaggio

Come scrive il Corriere dello Sport dopo il mancato approdo di Botman al Milan, i rossoneri potrebbero aver più budget da spendere sulla trequarti. Il nome di Marco Asensio resta in lista: il Real vorrebbe 30 milioni nonostante il contratto in scadenza tra un anno, lo spagnolo vorrebbe invece un ingaggio sui 6 milioni di euro.

Cifre al momento insostenibili, ma Asensio è il preferito di Maldini. Sul giocatore c’è anche la Premier, anche se il Real non avrebbe perso completamente le speranze di rinnovo. Resistono anche De Ketelaere e Traore.