Calciomercato Milan: in 4 per la trequarti. Asensio e De Ketelaere i favoriti per sbarcare a Milanello

Il Milan, sfumato il colpo Botman, si prepara a concentrare l’investimento sulla trequarti. Marco Asensio e Charles de Ketelaere rispetto a Ziyech e Dybala godono degli sgravi del Decreto Crescita.

Asensio chiede molto di ingaggio, circa 6 milioni, e il Real per lui vuole almeno 20 milioni, anche se Marco è a scadenza 2023. Tra i candidati, è in prima fila. De Ketelaere del Bruges è vicino a lui. È perfetto per il progetto Elliott e si prende con circa 30 milioni: al momento è più probabile del compagno di club Noa Lang, considerato più utile per la fascia sinistra… occupata da Leao.

Ziyech invece arriverebbe in prestito di per sé, non un problema per il Milan – portando con sé un in ingaggio impegnativo. Molto qui dipenderà dal Chelsea, che non fa mistero di cercare un acquirente: buon segno. Per Dybala, infine, è inevitabile dover aspettare l’evoluzione della trattativa con l’Inter e i ragionamenti di Maldini e Massara, che conoscono pregi e difetti di Paulo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.