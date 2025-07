Calciomercato Milan, resta viva la pista Arokodare: i rossoneri si cautelano, può arrivare a queste condizioni

Calciomercato Milan, per l’attacco della prossima stagione resta viva la pista Arokodare: opzione di scorta se dovessero saltare i piani A

Le dinamiche del calciomercato Milan estivo sono sempre un vortice di voci, smentite e trattative sottotraccia. In casa Milan, con Igli Tare fresco di nomina come Direttore Sportivo e Massimiliano Allegri al timone come nuovo allenatore, l’attenzione è massima sulle strategie di rafforzamento della rosa, in particolare per il reparto avanzato. Tra i tanti nomi che circolano, uno continua a riemergere con una certa insistenza per l’attacco rossonero: quello di Gift Emmanuel Orban Arokodare.

Come riportato da Matteo Moretto, una fonte autorevole nel panorama del calciomercato, il nome di Arokodare è costantemente presente negli appunti del Milan. Moretto ha infatti dichiarato: “Tengo sempre il nome di Arokodare per l’attacco del Milan, perché è un nome che è stato proposto al Milan e che il Milan tiene lì qualora altre possibilità non dovessero diventare reali.” Questa affermazione sottolinea un dato di fatto importante: Arokodare non è solo una suggestione passeggera, ma una concreta opzione che il club di Via Aldo Rossi sta monitorando attentamente.

Un Piano B o una Vera Opportunità?

Il fatto che il Milan lo “tenga lì” suggerisce una strategia di mercato ben definita. Nonostante le priorità iniziali possano ricadere su profili diversi o più celebrati, il giovane attaccante nigeriano del Genk rappresenta un’alternativa affidabile e intrigante nel caso in cui le prime scelte non dovessero concretizzarsi. Questo approccio è tipico di squadre che vogliono assicurarsi di avere sempre un piano B solido, evitando di rimanere con il cerino in mano a pochi giorni dalla fine del mercato. La capacità di Igli Tare, con la sua vasta rete di contatti e la sua esperienza nel reperire talenti, potrebbe essere cruciale in questo senso. Tare è noto per la sua abilità nel individuare giocatori con un grande potenziale di crescita e un valore di mercato sostenibile, caratteristiche che sembrano combaciare con il profilo di Arokodare.

Le Caratteristiche di Arokodare e il Sistema Allegri

Ma cosa rende Arokodare un nome così interessante per il Milan? Il giovane attaccante è apprezzato per le sue doti fisiche, la sua velocità e la sua capacità di finalizzazione. Con il suo metro e novanta di altezza, Arokodare offre una presenza importante in area di rigore, ma al tempo stesso è in grado di attaccare la profondità e di partecipare alla manovra. Queste caratteristiche lo rendono un profilo versatile, potenzialmente adatto al modulo di Massimiliano Allegri.

Allegri, noto per la sua predilezione per attaccanti fisici ma anche abili nel gioco spalle alla porta e nell’attacco degli spazi, potrebbe vedere in Arokodare un elemento in grado di offrire diverse soluzioni tattiche. La sua giovane età (classe 2000) implica inoltre un ampio margine di miglioramento, un fattore sempre ben visto da una dirigenza che mira a costruire una squadra competitiva nel lungo termine. L’investimento su un giovane talento come Arokodare si inserirebbe perfettamente nella filosofia di sviluppo che il Milan sta portando avanti negli ultimi anni.

Il Mercato in Evoluzione e le Mosse di Tare

Il mercato è un processo dinamico e le priorità possono cambiare rapidamente. Le prossime settimane saranno fondamentali per capire quali saranno le vere intenzioni del Milan per l’attacco. Con Igli Tare che lavora senza sosta dietro le quinte e Massimiliano Allegri che delinea le sue esigenze tattiche, la pista Arokodare potrebbe presto diventare qualcosa di più di una semplice alternativa. Se le prime scelte non dovessero sbloccarsi, o se il Milan decidesse di optare per una soluzione più economica ma con un potenziale elevato, il nome di Arokodare potrebbe salire rapidamente nelle gerarchie di Via Aldo Rossi. L’attenzione è alta, e i tifosi rossoneri attendono con ansia le prossime mosse della dirigenza per il reparto offensivo.