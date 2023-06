Arnautovic Milan: è l’austriaco il sostituto di Ibrahimovic. Nei prossimi giorni seguiranno dei colloqui. Ecco i dettagli

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il Milan è in contatto con gli agenti di Marko Arnautović come potenziale opzione per sostituire Zlatan Ibrahimović.

Nei prossimi giorni seguiranno colloqui sui dettagli e sulle condizioni dell’accordo.