Calciomercato Milan: c’è Arnautovic come alternativa a Scamacca. Il Bologna però è pronto a fare muro

Secondo La Gazzetta dello Sport il Milan starebbe intrattenendo dei contatti con l’entourage di Arnautovic, legato al Bologna per altre due stagioni ma valutato come alternativa a Scamacca per l’attacco.

Il club emiliano lo ritiene incedibile e ciò complica non poco questa prospettiva. È vero che l’ex interista punterebbe a chiedere il via libera per l’ultima grande opportunità della carriera, visto che ha appena compiuto 33 anni. Quel muro rossoblù, però, è un ostacolo non da poco. Anche se la chiusura del club di Saputo è condizionante, a Casa Milan non escludono nulla.