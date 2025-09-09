Calciomercato Milan, Arnau Martinez non esce dai radar! Strategia già decisa per gennaio, c’è l’ok di Allegri

Calciomercato Milan, per gennaio resta aperta la pista che porta ad Arnau Martinez del Girona: Allegri ha già dato il suo ok

Nonostante la fine della sessione di mercato estiva, in casa Milan rimangono aperte alcune questioni irrisolte, tra cui l’urgente necessità di un terzino destro di ruolo. La partenza di diversi giocatori chiave, come Calabria, Alex Jimenez, Kyle Walker, Emerson Royal e il ritiro di Alessandro Florenzi, ha lasciato un vuoto sulla fascia destra. Il nuovo direttore sportivo Igli Tare ha risposto con l’acquisto del giovane Zachary Athekame dallo Young Boys per 10 milioni di euro. Tuttavia, il classe 2004, nato a dicembre, è considerato da molti ancora troppo giovane e non pronto per reggere il peso di una maglia da titolare in un club del calibro del Milan.

La svolta tattica di Allegri e il messaggio alla società

Questa situazione ha costretto il neo allenatore rossonero, Massimiliano Allegri, a rivedere i suoi piani tattici. L’utilizzo di un 3-5-2, che ha caratterizzato le prime uscite stagionali, non è stata una scelta casuale, ma una decisione obbligata. Allegri ha così lanciato un chiaro messaggio alla società, mettendo in evidenza le carenze della rosa. La rinuncia anche a Theo Hernandez, sostituito da Estupiñan e dal giovane Bartesaghi, ha ulteriormente spostato gli equilibri della squadra.

In questo nuovo schema, Saelemaekers viene impiegato a tutta fascia sulla destra, sfruttando la sua duttilità tattica e la sua capacità di corsa. Questo permette di rinforzare il centrocampo e offrire maggiore protezione a una difesa non sempre impeccabile. L’alternativa di schierare Saelemaekerscome terzino adattato o di lanciare subito il giovane Athekame o di adattare Tomori o De Winter come terzini bloccati era considerata meno efficace. Il tecnico livornese, come riportato da Calciomercato.com, sperava di poter contare su Guela Doué, promettente laterale dello Strasburgo, ma la richiesta di 30 milioni di euro ha bloccato la trattativa. Allegri si aspetta quindi un intervento correttivo sul mercato Milan già nella finestra invernale.

Le idee per il mercato di gennaio: i nomi sul taccuino

Nel concitato finale della sessione estiva, il Milan ha cercato di intervenire per rinforzare la fascia destra. I riflettori si sono accesi in particolare sul mercato spagnolo, dove sono stati osservati profili interessanti. Juanlu Sanchez, Arnau Martinez e Hector Fort sono i nomi più caldi, ma nessuna trattativa è stata concretizzata a causa della mancanza di tempo e della necessità di dare priorità ad altri ruoli, come un nuovo attaccante e un difensore centrale più esperto.

Tuttavia, come riportato da Tuttosport, il nome più concreto per la sessione di gennaio 2026 è quello di Arnau Martinez. Il giovane spagnolo, classe 2003, è un prodotto del vivaio del Barcellona e si è affermato nel Girona. Con 169 presenze all’attivo, 9 gol e 18 assist, Martinez ha dimostrato una spiccata propensione offensiva, abbinata a una notevole facilità di corsa. Nonostante la sua giovane età, ha già esordito con l’Under 21 della Spagna e in Champions League, dove ha affrontato proprio il Milan di Fonseca nella scorsa stagione.

Il Girona ha mostrato resistenza a cederlo, specialmente dopo la partenza di Miguel Gutierrez al Napoli. Oltre al Milan, anche altre big italiane come la squadra di Antonio Conte e la Juventus hanno manifestato interesse per il giocatore. Il suo contratto scade a giugno 2027 e la sua valutazione si aggira tra i 15 e i 20 milioni di euro, nel caso in cui i club non volessero pagare in un’unica soluzione la clausola rescissoria di 14 milioni di euro. L’arrivo di un giocatore come Martinez a gennaio potrebbe finalmente dare ad Allegri la stabilità sulla fascia destra che sta cercando disperatamente.