Calciomercato Milan, sirene improvvise dall’Arabia Saudita per il titolare: cosa sta succedendo in queste ore. Le ultimissime sui rossoneri

L’Al-Ahli non si ferma e, dopo il rifiuto del Monaco per Denis Zakaria, ha individuato un nuovo obiettivo di mercato per rinforzare il proprio centrocampo: Yacine Fofana del Milan. La squadra araba, forte della sua liquidità, è determinata a portare un nome di peso in Arabia Saudita. Tuttavia, l’operazione che coinvolge il centrocampista rossonero si preannuncia molto complicata.

Un Affare Complicato

Il Milan non ha intenzione di cedere Fofana. Il centrocampista francese è considerato un elemento chiave nel progetto tecnico di Massimiliano Allegri. Nonostante non sia un titolarissimo, la sua versatilità, la sua esperienza e la sua capacità di adattarsi a diversi ruoli lo rendono un giocatore prezioso per la rosa rossonera. Inoltre, Fofana è apprezzato per la sua leadership e per il suo carisma nello spogliatoio. Il Milan, che si sta preparando ad affrontare una stagione su più fronti, non vuole indebolire il proprio organico.

L’Al-Ahli, tuttavia, non si arrende facilmente e sta valutando una proposta economica importante per convincere il Milan a cambiare idea. La cifra che potrebbe essere messa sul piatto è di quelle che fanno riflettere, ma la decisione finale spetterà ai dirigenti rossoneri.

L’operazione resta difficile, ma nel calciomercato le sorprese sono sempre dietro l’angolo. L’Al-Ahli sta dimostrando di avere una strategia chiara e la sua volontà di arrivare a Fofana potrebbe portare a sviluppi inaspettati nei prossimi giorni. Per il Milan, la sfida è resistere alle lusinghe economiche e mantenere intatta la propria squadra in vista di una stagione che si prospetta lunga e impegnativa.