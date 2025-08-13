Calciomercato Milan, in aumento il pressing per Hojlund! Il giocatore apre totalmente al trasferimento, cifre e dettagli dell’operazione. Fumata bianca in arrivo a breve? Ultime

Calciomercato Milan, apertura totale di Hojlund al trasferimento in rossonero: la trattativa pronta ad avanzare velocemente

Il calciomercato Milan accelera le manovre sul mercato per assicurarsi Rasmus Højlund, attaccante dell’Atalanta. Le ultime indiscrezioni confermano un forte interesse da parte del club rossonero, che sembra aver trovato la disponibilità del giocatore al trasferimento. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, giornalista esperto di mercato, le prossime ore saranno cruciali con nuovi contatti in programma per definire i dettagli di un’operazione che potrebbe concretizzarsi con un prestito oneroso e un diritto di riscatto.

L’arrivo di Højlund rappresenterebbe un passo significativo per il nuovo assetto del Milan, guidato dal direttore sportivo Igli Tare e dall’allenatore Massimiliano Allegri. Entrambi i profili, noti per la loro visione strategica e la capacità di valorizzare giovani talenti, vedono in Højlund il profilo ideale per rafforzare l’attacco rossonero. L’attaccante danese, con la sua fisicità imponente, la velocità e la notevole capacità di finalizzazione, si sposerebbe perfettamente con le richieste tattiche di Allegri, che punta a un gioco dinamico e con numerose soluzioni offensive.

La formula dell’operazione, come anticipato da Moretto, prevede un prestito oneroso di circa 5/6 milioni di euro, una cifra che permetterebbe al Milan di testare l’integrazione del giocatore nel proprio schema tattico senza un esborso immediato e definitivo. Successivamente, in caso di performance positive, il diritto di riscatto fissato a 45 milioni di euro consentirebbe al club di acquisire il giocatore a titolo definitivo. Questa modalità di trasferimento è spesso preferita dalle società che desiderano mitigare i rischi economici, soprattutto per giocatori giovani che, seppur di indiscusso talento, devono ancora confermarsi a livelli altissimi in un contesto competitivo come quello del Milan.

L’interesse del Milan per Højlund non è una novità, ma l’accelerazione delle trattative testimonia la volontà decisa della dirigenza di chiudere l’affare. La concorrenza per l’attaccante danese è serrata, con diversi club europei che hanno monitorato le sue prestazioni. Tuttavia, l’apertura del giocatore al trasferimento in rossonero potrebbe essere un fattore determinante a favore del Milan. La prospettiva di giocare in una squadra con ambizioni di vertice e la possibilità di essere protagonista nel progetto tecnico di Allegri potrebbero aver convinto Højlund a preferire la maglia rossonera.

Il Milan, sotto la nuova gestione di Tare e Allegri, sta cercando di costruire una squadra competitiva in grado di lottare per lo scudetto e di ben figurare nelle competizioni europee. L’innesto di un attaccante con le caratteristiche di Højlund aggiungerebbe profondità e soluzioni diverse al reparto offensivo, affiancando o alternandosi con gli attaccanti già presenti in rosa. Il lavoro del direttore sportivo Igli Tare sarà fondamentale per limare gli ultimi dettagli con l’Atalanta e per assicurarsi che l’operazione vada a buon fine, garantendo al contempo la sostenibilità finanziaria del club. I tifosi rossoneri attendono con trepidazione gli sviluppi delle prossime ore, sperando di poter presto accogliere il nuovo volto dell’attacco milanista.