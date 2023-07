Rebic Besiktas: ecco quanto guadagnerà l’attaccante croato. Le cifre sull’affare che ha portato l’ex Milan in Turchia

Secondo quanto riportato dalla dichiarazione inviata da Besiktas alla Piattaforma di Informazione al Pubblico, il club turco ha raggiunto l’accordo con Ante Rebic.

L’attaccante ex Mian guadagnerà 2.5 milioni di euro di stipendio per le prossime due stagioni, oltre ai 280 mila euro di firma e un massimo di 10 mila di premio per partita in base al minutaggio in campo.