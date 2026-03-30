Calciomercato Milan, dal Brasile rilanciano: seconda offerta per Andre. La posizione del Corinthians

Calciomercato Milan, importante indiscrezione dal Brasile: seconda offerta ufficiale al Corinthians per André. Ultime

La trattativa infinita per portare André Luiz Santos Dias a Milanello ha raggiunto una nuova, decisiva fase. Secondo quanto rivelato da ESPN Brasil e rilanciato nelle ultime ore, il Milan ha presentato una nuova offerta ufficiale per il centrocampista classe 2006 del Corinthians. La proposta, recapitata all’inizio della scorsa settimana, ammonta a 18 milioni di euro di parte fissa più 4 milioni di bonus legati a obiettivi sportivi, per l’acquisizione del 70% dei diritti economici del calciatore.

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Si tratta di un sensibile aumento rispetto ai 15+2 milioni offerti a inizio marzo, segno che il club rossonero non intende mollare la presa sul talento brasiliano nonostante lo stallo delle scorse settimane.

Calciomercato Milan, André in attesa di Stabile: il silenzio del Timão

Nonostante il rilancio economico, dal Brasile non è ancora arrivata una risposta definitiva. Il presidente del Corinthians, Osmar Stabile, continua a prendere tempo, pressato dalle critiche dei tifosi e dal veto tecnico dell’allenatore Dorival Júnior, restio a perdere il suo gioiello a metà stagione. André, dal canto suo, ha già espresso il desiderio di vestire la maglia rossonera — definendolo “un sogno” — ed è persino disposto a rinunciare al suo 30% di proprietà per agevolare l’operazione.

Il Milan aspetta, fiducioso che i 22 milioni totali possano finalmente convincere il club paulista a firmare i documenti per il trasferimento di luglio, evitando il ricorso alla FIFA per gli accordi preliminari già siglati.