Calciomercato Milan, Di Canio non convinto dalle mosse dei rossoneri: Rabiot e poco altro, analisi impietosa

Calciomercato Milan, Paolo Di Canio, ex calciatore e noto opinionista, ha commentato con scetticismo le mosse estive dei rossoneri

In una recente intervista a La Stampa, l’ex attaccante di Lazio e Juventus, Paolo Di Canio, ha tracciato un quadro della prossima stagione di Serie A, esprimendo una chiara preferenza per il Napoli nella corsa al titolo. Secondo l’opinionista, i partenopei sono l’unica squadra ad aver saputo operare sul mercato in maniera efficace, inserendo profili di caratura europea pronti a diventare subito titolari. L’arrivo di giocatori come Kevin De Bruyne e Rasmus Hojlund, che conosce già il campionato italiano, è un segnale forte. La scelta di Antonio Conte di rimanere alla guida tecnica, come sottolinea Di Canio, dimostra che l’allenatore ha ricevuto le garanzie e i giocatori che aveva richiesto per continuare il progetto vincente.

Dietro al Napoli, Di Canio posiziona l’Inter, una squadra che, a suo dire, sta vivendo una trasformazione più profonda di quanto non sembri. L’ex giocatore si complimenta con il nuovo tecnico, Cristian Chivu, per aver saputo chiedere un gioco più verticale e meno prevedibile. L’Inter, nonostante i cambiamenti, si conferma una delle pretendenti al titolo. A ruota segue la Juventus, che Di Canio ritiene rinforzata dalla ritrovata leadership di Bremer in difesa e dal potenziale di Openda, un attaccante che può fare la differenza nel campionato italiano. L’unico interrogativo, secondo l’opinionista, riguarda l’impatto di Vlahovic, che dovrà dimostrare di essere all’altezza delle aspettative.

La prossima sfida tra Juventus e Inter, il cosiddetto “derby d’Italia”, sarà un vero banco di prova per entrambe le squadre. Di Canio la definisce “una partita vera”, in grado di svelare le reali ambizioni delle due formazioni. A differenza delle big, il calciomercato Milan, guidato dal nuovo tecnico Massimiliano Allegri e dal direttore sportivo Igli Tare, ha deluso Di Canio. “Non avevano nessuno come Rabiot, anche se il mercato resta un ibrido deludente”, afferma. L’analisi è impietosa: il Milan ha valutato una miriade di profili diversi per l’attacco – da Vlahovic a Hojlund, fino a Nkunku – senza una chiara strategia. Una serie di nomi che “nessuno ha a che fare con l’altro”, a testimonianza di una gestione del calciomercato confusionaria e priva di una linea guida. Infine, per quanto riguarda le possibili sorprese del campionato, Di Canio non crede a un exploit del Como, paragonabile a quello del Brighton in Premier League, pur ammettendo che la squadra “ci divertirà”.