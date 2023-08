Amrabat Milan: Commisso ha preso una decisione! Ultime. Il patron della Viola indica due vie possibili per il centrocampista

Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, la Fiorentina continua a lavorare alla cessione di Sofyan Amrabat, accostato anche al calciomercato Milan.

I viola chiedono 30 milioni di euro per il marocchino e hanno già avvisato il Manchester United. Qualora non venissero accontentate le richieste di Commisso, toccherà a Italiano reintegrare in rosa il giocatore.