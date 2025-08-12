Calciomercato Milan, Hojlund ma non solo: sono tre le alternative al danese sul taccuino di Tare. I nomi

Calciomercato Milan, Hojlund è il primo obiettivo per l’attacco rossonero ma restano in corsa anche tre profili alternativi

La sessione di calciomercato estiva entra nel vivo e il Milan, sotto la guida del nuovo Direttore Sportivo Tare e del nuovo allenatore Massimiliano Allegri, è determinato a rinforzare l’attacco con un grande colpo. L’obiettivo primario, come riportato da Gazzetta.it, è Rasmus Hojlund, l’attaccante danese attualmente al Manchester United. Tare è volato personalmente in Inghilterra per intavolare la trattativa e convincere il giocatore a trasferirsi in rossonero.

La situazione attorno a Hojlund è però complessa. Nonostante l’evidente interesse del Milan e la volontà del club di Via Aldo Rossi di investire una cifra importante per assicurarsi le sue prestazioni, la volontà del giocatore sembra essere il principale ostacolo. Secondo Gazzetta.it, Hojlund non è intenzionato a lasciare Manchester, spinto da un forte senso di orgoglio e dalla voglia di affermarsi in Premier League. Questo atteggiamento rischia di complicare non poco i piani del Milan, che non può permettersi di attendere a lungo.

Il Milan ha stabilito un ultimatum chiaro: massimo una settimana per avere una risposta definitiva da parte di Hojlund. Se entro questo lasso di tempo non dovesse arrivare il “sì” del calciatore, il nuovo DS Tare e la dirigenza milanista non esiteranno a virare con decisione su altri profili di alto livello, già individuati come alternative concrete e di pari valore tecnico. Questa strategia dimostra la determinazione del Milan a non farsi trovare impreparato e a non dipendere eccessivamente da un’unica trattativa, garantendo così la possibilità di chiudere un acquisto di spessore per il reparto offensivo.

Tra gli altri obiettivi caldi sul taccuino del Milan spiccano nomi di assoluto rilievo nel panorama calcistico europeo. Il primo della lista, in caso di fumata nera per Hojlund, è Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo, attualmente alla Juventus, rappresenta una soluzione di grande esperienza e con un feeling consolidato con il campionato italiano. Le sue qualità fisiche e la sua capacità realizzativa lo rendono un profilo estremamente interessante per il modulo di Allegri.

Non solo Vlahovic: il calciomercato Milan sta monitorando con attenzione anche Nicolas Jackson, attaccante che milita nel Chelsea. Jackson è un giocatore con grandi margini di crescita, dotato di velocità e tecnica individuale. Potrebbe rappresentare un investimento lungimirante per il futuro del club. Infine, un altro nome che circola con insistenza è quello di Gonçalo Ramos, centravanti portoghese del Paris Saint-Germain. Ramos ha dimostrato le sue capacità realizzative e la sua versatilità in diverse competizioni, attirando l’attenzione di numerosi club europei. La sua giovane età e il suo potenziale lo rendono un profilo altrettanto intrigante per le ambizioni del Milan.

Il tempo stringe per il Milan, ma la nuova dirigenza con Tare al comando e la visione tattica di Allegri sembrano avere le idee chiare. L’obiettivo è portare a casa un attaccante di caratura internazionale che possa garantire un elevato numero di gol e contribuire a rendere il Milan competitivo ai massimi livelli, sia in Italia che in Europa. La prossima settimana sarà dunque decisiva per le sorti dell’attacco rossonero, con i tifosi che attendono con ansia di scoprire chi sarà il nuovo centravanti del Diavolo.