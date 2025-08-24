Calciomercato Milan, Harder e non solo per l’attacco! Sono due le alternative sul taccuino di Tare. I nomi

Calciomercato Milan, non c’è solo Harder sul taccuino di Igli Tare: restano in quota anche Arokodare ed Embolo del Monaco

Le strategie di mercato del Milan si fanno sempre più intense, con il club rossonero che, sotto la guida del nuovo direttore sportivo Igli Tare e del neo allenatore Massimiliano Allegri, sta esplorando diverse opzioni per rafforzare il reparto offensivo. Nonostante il nome di Harder sia stato a lungo al centro dell’attenzione, il Milan sta considerando anche altri profili che potrebbero offrire un mix di potenza fisica, mobilità e un costo più accessibile. Una delle piste più interessanti, secondo l’analisi di Luca Bianchin per Gazzetta.it, porta a David Datro Fofana, noto come Arokodare, attaccante di grande prospettiva.

L’identikit dell’attaccante ideale per il Milan, come sottolineato dalla fonte, risponde a requisiti ben precisi: una struttura fisica imponente, capace di fare a sportello con i difensori avversari, e una presenza in area di rigore che si sposi perfettamente con il gioco di Allegri. In questo senso, Arokodare rappresenta l’archetipo del centravanti che il club cerca da tempo. Il suo fisico potente e longilineo lo rende un pericolo costante per le difese, mentre la sua efficacia sotto porta lo rende un investimento potenzialmente vincente. La notizia più incoraggiante per i tifosi rossoneri è che il suo cartellino potrebbe avere un costo inferiore a 25 milioni di euro, una cifra che rientra perfettamente nei parametri economici stabiliti da Tare. Questa potenziale operazione dimostra come il Milan stia cercando soluzioni non solo di alto profilo tecnico, ma anche sostenibili dal punto di vista finanziario.

Accanto ad Arokodare, un altro nome che continua a circolare con insistenza è quello di Breel Embolo. A differenza di Arokodare, Embolo è un attaccante che fa della mobilità la sua arma principale. Pur essendo un giocatore fisicamente forte, la sua capacità di muoversi su tutto il fronte offensivo e di creare spazi per i compagni lo rende un’opzione altrettanto valida. Come riportato da Gazzetta.it, su di lui ci sono opinioni contrastanti tra gli addetti ai lavori e i tifosi, ma il suo dinamismo potrebbe essere un valore aggiunto per il nuovo assetto tattico che Allegri intende dare alla squadra. La sua versatilità gli permette di ricoprire più ruoli in attacco, offrendo così al tecnico maggiori soluzioni in fase offensiva e la possibilità di variare lo schema di gioco.

La scelta del nuovo attaccante sarà un tassello cruciale per il Milan del futuro. La decisione di Tare e Allegri non si baserà unicamente sulle statistiche e sul prezzo del cartellino, ma anche sulla compatibilità del giocatore con la filosofia di gioco della squadra. Che si tratti del potente Arokodare o del mobile Embolo, una cosa è certa: la dirigenza rossonera sta lavorando intensamente per costruire un Milan solido, competitivo e pronto a lottare per i massimi traguardi. La citazione di Luca Bianchin di Gazzetta.it conferma che il mercato rossonero è più vivo che mai e che le sorprese sono sempre dietro l’angolo.