Calciomercato Milan: individuata l’alternativa a Renato Sanches. Ecco qual è il piano B dei rossoneri

Come scrive Tuttosport il Milan ha individuato in Enzo Fernandez l’alternativa a Renato Sanches qualora non dovesse materializzarsi l’approdo del portoghese in rossonero.

Il centrocampista ha una clausola da 18 milioni sotto la quale il suo club non vuole scendere. In tal senso sarebbe già stata respinta una proposta da 15 milioni del Milan.