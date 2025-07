Calciomercato Milan, Javi Guerra prima alternativa a Jashari! Prossimi giorni decisivi, lo scenario

Calciomercato Milan, la prima alternativa a Jashari resta Javi Guerra del Valencia: prossimi giorni decisivi. Lo scenario

Il calciomercato estivo continua a tenere banco, e il Milan si trova di fronte a un’ostinata resistenza nella trattativa per Ardon Jashari, talentuoso centrocampista svizzero del Club Bruges. Nonostante un rilancio significativo da parte del club rossonero, che aveva portato l’offerta a 33.5 milioni di euro più bonus, il muro belga non accenna a crollare. I dirigenti del Bruges, Madou e Rigaux, rimangono fermi sulla loro richiesta di 35 milioni di euro di base fissa e garantiti per lasciar partire il giocatore in questa finestra di mercato.

Questa fermezza del Bruges ha colto di sorpresa il calciomercato Milan, che era convinto di poter chiudere l’affare, anche in virtù delle indicazioni ricevute dall’entourage dello stesso calciatore. Gli agenti di Jashari, infatti, ritenevano che la proposta rossonera fosse in linea con le richieste del club proprietario del cartellino. Tuttavia, la realtà si è dimostrata ben diversa. Sembra che la posizione irremovibile del Bruges sia dettata più da una questione di principio che puramente economica. Non avrebbero affatto gradito né il comportamento del ragazzo né le pressioni ricevute, in particolare sui social media, negli ultimi giorni. Un segnale chiaro di come le dinamiche fuori dal campo possano influenzare pesantemente le trattative di mercato.

Nonostante la situazione complessa, il Milan non si arrende. Il club, con il nuovo Direttore Sportivo Tare e il nuovo allenatore Massimiliano Allegri alla guida della progettualità sportiva, ha in programma un ultimo tentativo per Jashari. Tuttavia, è bene precisare che non verranno superati i termini dell’offerta già presentata lo scorso weekend. La strategia è chiara: non si andrà oltre una certa cifra, mantenendo un approccio di fermezza finanziaria.

Nel caso in cui anche questo ultimo assalto dovesse rivelarsi infruttuoso, il Milan ha già pronta un’alternativa di alto profilo. L’attenzione si sposterebbe su Javi Guerra, promettente centrocampista spagnolo classe 2003, attualmente in forza al Valencia. Guerra ha attirato l’interesse di diversi top club europei grazie alla sua riluttanza a firmare le proposte di rinnovo contrattuale presentategli dal club spagnolo. Questo lo rende un obiettivo particolarmente appetibile nel panorama del mercato dei centrocampisti.

Tuttavia, anche la strada per Javi Guerra si preannuncia tutt’altro che in discesa. La concorrenza per il giovane talento spagnolo è agguerrita, con club del calibro di Manchester United e Atletico Madrid già sul giocatore. Questa situazione evidenzia la difficoltà di operare in un mercato sempre più competitivo, dove i giovani talenti sono contesi da diverse società.

A fronte di questo scenario, il Milan manterrà una mano ferma su Jashari per ancora qualche giorno, cercando di capire se ci sia margine per sbloccare la situazione con il Club Bruges. Solo nel caso in cui le trattative con il club belga dovessero chiudersi negativamente, il Milan tornerà forte su Guerra, concentrando tutte le sue energie sull’acquisizione del centrocampista spagnolo. L’obiettivo è chiaro: assicurare a Mister Allegri i rinforzi necessari per una squadra competitiva in vista della prossima stagione. Il lavoro di Tare si concentra sul trovare la migliore soluzione per il centrocampo rossonero, garantendo un innesto di qualità che possa fare la differenza. Lo riporta il Corriere dello Sport.