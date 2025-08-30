Calciomercato Milan, Tare guarda in Spagna: il colpo in difesa arriva dalla Liga? Primi contatti in corso

Calciomercato Milan, Igli Tare può pensare a Foyth del Villarreal se non dovesse arrivare l’accordo totale con Akanji

Il calciomercato del Milan si infiamma in questi ultimi, frenetici giorni. La priorità dei rossoneri è chiara: trovare un nuovo difensore centrale che possa rinforzare il reparto. L’obiettivo principale del nuovo direttore sportivo Igli Tare è Manuel Akanji, il forte centrale svizzero attualmente in forza al Manchester City.

Secondo le informazioni raccolte da Gianluca Di Marzio, il Milan ha fatto la sua prima offerta ufficiale al giocatore. La dirigenza, in accordo con il nuovo allenatore Massimiliano Allegri, vede in Akanji il profilo ideale per completare la rosa. Nonostante la proposta, il classe 1995 non ha ancora dato il suo totale assenso. La sua prima scelta sarebbe infatti quella di restare in Premier League, un campionato che ha dimostrato di apprezzare e in cui si è adattato rapidamente.

La concorrenza per il difensore svizzero è agguerrita. Sulle tracce di Akanji c’è anche il Tottenham, altra squadra di Premier League che ha mostrato un forte interesse. Il Milan, tuttavia, non si arrende. La società di via Aldo Rossi è pronta a insistere e a rilanciare nelle prossime ore, aspettando una risposta definitiva dal calciatore nella giornata di oggi, 30 agosto. La speranza è che la proposta economica e il progetto tecnico del club milanese possano convincerlo a trasferirsi in Serie A.

Se l’esito della trattativa dovesse essere negativo, il Milan ha già individuato una valida alternativa. L’idea del club rossonero è quella di virare su Juan Foyth, difensore centrale e terzino destro del Villarreal. Il classe 1998 argentino ha dimostrato le sue qualità nella scorsa stagione, collezionando 19 presenze nella Liga spagnola. Le sue doti di versatilità e la sua esperienza a livello internazionale lo rendono un profilo molto interessante agli occhi di Tare e Allegri.

Il tempo stringe e le prossime ore saranno decisive per il mercato del Milan. La società è determinata a portare a casa il rinforzo tanto desiderato per la difesa, che possa garantire solidità e affidabilità in vista della nuova stagione. L’attesa è massima tra i tifosi rossoneri, ansiosi di scoprire quale sarà il nuovo difensore che indosserà la maglia del Milan. Che si tratti di Akanji o di Foyth, una cosa è certa: la società sta lavorando senza sosta per rinforzare la squadra e renderla ancora più competitiva.