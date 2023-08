Calciomercato Milan: l’alternativa a Calafiori può essere interna

Calciomercato Milan, con Ballo Tourè in uscita i rossoneri pensano al nuovo vice Theo. Piace Calafiori, l’atlernativa è una soluzione interna

Il Milan continua a muoversi sul mercato con la speranza di piazzare gli esuberi. Tra questi c’è Ballo Tourè. Una volta definita la cessione del senegalese i rossoneri penseranno al sostituto.

Come riportato dal Corriere dello Sport in tal senso piace Calafiori ma non è da escludere una soluzione interna con Florenzi dirottato a sinistra-