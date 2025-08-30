Calciomercato Milan, Allegri insiste per Rabiot! Nessuna deadline, cosa sta succedendo in queste ore

Calciomercato Milan, Massimiliano Allegri continua il pressing per Adrien Rabiot: nessuna deadline per il francese

Il calciomercato del Milan si accende con una trattativa che potrebbe cambiare il volto del centrocampo rossonero. L’obiettivo, per Allegri e il nuovo direttore sportivo Tare, è chiaro: Adrien Rabiot. Come riportato dal giornalista Matteo Moretto, una trattativa in corso sta tenendo banco, con il Milan che sta sondando ogni possibilità per sbloccare la situazione e portare il talentuoso centrocampista francese a Milano.

Questa mossa di mercato dimostra l’ambizione della nuova dirigenza, che vede in Rabiot non solo un rinforzo, ma un pezzo chiave per la squadra. Il Milan sta spingendo forte, provando a capire la fattibilità dell’affare e la disponibilità del giocatore e del suo entourage. La volontà è quella di tenere Rabiot nel mirino fino all’ultimo giorno di mercato, sfruttando ogni spiraglio per concludere l’operazione.

Un Centrocampo da Sogno per il Milan

L’arrivo di Rabiot sarebbe un vero e proprio colpo da maestro per il Milan. La sua versatilità e la sua esperienza a livello internazionale lo rendono un profilo ideale per la nuova filosofia di gioco di Allegri. Il tecnico, che ha chiesto esplicitamente il giocatore, vede in lui l’uomo in grado di dettare i tempi a centrocampo, garantire qualità e fisicità, e supportare sia la fase difensiva che quella offensiva.

La trattativa con l’entourage di Rabiot è tutt’altro che semplice, ma il Milan non ha intenzione di arrendersi. La presenza di Tare come nuovo DS del Milan è un segnale forte: la dirigenza è disposta a fare sacrifici economici e a superare gli ostacoli per regalare ad Allegri i giocatori che ritiene indispensabili. Il Marsiglia, club proprietario del cartellino, non ha ancora chiuso la porta a una cessione, ma le condizioni dell’affare restano complesse.

Rabiot-Milan: La Strategia di Allegri e Tare

L’intesa tra Allegri e il nuovo DS del Milan, Tare, è già evidente. La loro strategia di mercato si basa sulla ricerca di profili di alto livello che possano garantire un salto di qualità immediato. Rabiot rientra perfettamente in questa categoria. Il Milan ha avviato i contatti e sta lavorando per convincere il giocatore, sottolineando il ruolo centrale che avrebbe nel progetto tecnico.

La trattativa è ancora in fase embrionale, ma l’interesse del Milan è concreto e determinato. Le prossime settimane saranno cruciali per capire se il sogno Rabiot potrà diventare realtà. I tifosi rossoneri restano con il fiato sospeso, sperando che il club possa mettere a segno un colpo che rinforzerebbe in modo significativo il centrocampo, rendendolo uno dei più forti e completi del campionato.

Questo articolo è stato basato sulle informazioni fornite da Matteo Moretto, una fonte autorevole nel panorama del mercato calcistico. La sua notizia ha scosso l’ambiente milanista e ha dato il via a una serie di speculazioni sul futuro di Rabiot. Il Milan è in trattativa e farà il possibile per sbloccare la situazione, spinto dalla ferma volontà di Allegri di avere il giocatore nella sua rosa.