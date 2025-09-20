Calciomercato Milan, torna di moda Perin: spunta la strategia di Allegri in caso di addio di Maignan. Non se lo aspettava nessuno

Calciomercato Milan, per la porta della prossima stagione, in caso di addio di Maignan, torna di moda la suggestione Mattia Perin

I club calcistici sono in perenne movimento e, nonostante la stagione sia ancora in pieno svolgimento, i grandi club, compreso il calciomercato Milan, sono già proiettati verso il calciomercato del 2026. I rossoneri, forti di una struttura solida e lungimirante, stanno già pianificando le prossime mosse, con un occhio di riguardo alla situazione del portiere titolare, Mike Maignan.

Maignan, il rinnovo in stallo e il futuro incerto

Il contratto del portiere francese è un argomento spinoso. A soli nove mesi dalla sua scadenza, le trattative per il rinnovo sembrano essersi arenate, gettando ombre sul futuro di uno dei pilastri della squadra. Le voci che arrivano, soprattutto dall’Inghilterra, descrivono uno scenario in cui Maignan è sempre più lontano da Milano, con il Chelsea indicato come la sua possibile prossima destinazione. L’interesse del club inglese per il portiere risale già alla scorsa estate, e un’eventuale partenza a parametro zero sarebbe un duro colpo per il club rossonero, che dovrebbe cercare urgentemente un sostituto all’altezza.

Le alternative per la porta del Milan: Suzuki e Perin

Come riportato da Calciomercato.it, la dirigenza rossonera si sta già muovendo per individuare il profilo ideale per l’eventuale dopo-Maignan. Tra i nomi emersi c’è quello di Suzuki del Parma, un profilo interessante ma non l’unico sul taccuino del direttore sportivo Igli Tare e dell’allenatore Massimiliano Allegri. Proprio il ruolo di Allegri si preannuncia decisivo. Il tecnico livornese, noto per l’attenzione che riserva al ruolo del portiere, ha sempre avuto un peso importante nelle decisioni di mercato in questo settore. Non è un segreto che Allegri ami affidarsi a giocatori di cui si fida ciecamente. Dopo aver lavorato in passato con portieri di altissimo livello, potrebbe puntare su un profilo che conosce bene.

Mattia Perin, la scelta di Allegri per il Milan?

Il nome che sta prendendo sempre più piede è quello di Mattia Perin. L’estremo difensore, attualmente alla Juventus, rappresenta una soluzione intrigante e concreta per il Milan. Perin ha già lavorato con Allegri proprio a Torino, dimostrandosi un portiere esperto, affidabile e pronto a cogliere l’occasione di tornare a essere un titolare indiscusso. Con una valutazione di mercato accessibile, tra i 3 e i 4 milioni di euro, e un contratto in scadenza nel 2027, l’acquisto di Perin si configura come un’operazione sostenibile e strategicamente vantaggiosa. L’anno scorso, il portiere aveva già espresso il desiderio di lasciare la Juventus per ritrovare la ribalta, e l’occasione rossonera potrebbe essere quella giusta per il rilancio della sua carriera.

Con Maignan attualmente ai box per un infortunio al polpaccio, il Milan si trova di fronte a una decisione cruciale. Se il portiere francese dovesse davvero lasciare il club a costo zero, l’acquisto di Mattia Perin potrebbe rappresentare la soluzione perfetta. La sua esperienza permetterebbe al club di avere un portiere di sicuro affidamento per almeno un paio d’anni, offrendo allo stesso tempo il tempo necessario per la crescita di un giovane promettente come Torriani.