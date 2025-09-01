Calciomercato Milan, Allegri non l’avrà a disposizione! Decisione condivisa e nessun ripensamento

Calciomercato Milan, Massimiliano Allegri non avrà a disposizione un nuovo terzino: decisione condivisa con Igli Tare

Secondo quanto riportato da Bianchin su Gazzetta.it, la linea del calciomercato Milan in merito al mercato dei terzini è chiara e non subirà modifiche in questa finestra estiva. Nonostante l’addio di Alex Jimenez, la società rossonera ha deciso di non intervenire ulteriormente sulle fasce, preferendo puntare sulla stabilità e sulla fiducia nei giocatori già presenti in rosa. Questa scelta, ponderata e condivisa dall’intera dirigenza, riflette una precisa strategia volta a consolidare il gruppo e a evitare stravolgimenti che potrebbero compromettere gli equilibri di squadra.

La decisione di non cercare un nuovo laterale è stata presa in stretta sinergia tra la dirigenza, con in testa il nuovo direttore sportivo Tare, e il nuovo allenatore Massimiliano Allegri. Entrambi credono fermamente nelle potenzialità di Estupinan e Athekame, considerati due pilastri fondamentali su cui costruire il Milan del futuro. La loro esperienza, la loro leadership e la loro profonda conoscenza del gioco e dell’ambiente milanista li rendono indispensabili per il progetto tecnico.

Estupnan, in particolare, continua a essere uno dei terzini sinistri più forti e incisivi a livello internazionale. La sua spinta offensiva, la sua velocità e la sua capacità di creare superiorità numerica lo rendono un’arma letale per la squadra.

La scelta di non prendere nessuno dimostra anche una grande fiducia nei talenti emergenti del settore giovanile. Il Milan ha sempre puntato sulla valorizzazione dei giovani e questa strategia non cambierà. L’idea è quella di offrire opportunità ai ragazzi che si sono messi in mostra nella Primavera e che meritano una chance in prima squadra. In questo modo, la società spera di creare un ciclo virtuoso, in cui i giovani talenti possano crescere e maturare al fianco di campioni affermati.

In conclusione, la linea del Milan sul mercato dei terzini è chiara e definitiva: nessuna novità in arrivo. La società, con il benestare di Allegri e Tare, ha deciso di puntare sulla stabilità, sulla fiducia nei giocatori già presenti e sulla valorizzazione dei giovani. Questa scelta, che riflette una precisa strategia a lungo termine, ha l’obiettivo di consolidare la squadra e di prepararla al meglio per le sfide della prossima stagione. Il Milan è pronto a ripartire con un gruppo coeso e determinato, pronto a lottare per i massimi traguardi.