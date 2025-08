Calciomercato Milan, Allegri li blinda! Non si muoveranno da Milanello, messaggio a Tare

Calciomercato Milan, Massimiliano Allegri blinda Fikayo Tomori e Malick Thiaw: i due non si muoveranno da Milanello

Nonostante le voci di mercato e le sirene dalla Premier League, la difesa del Milan sembra destinata a rimanere salda sotto la guida del nuovo tecnico Massimiliano Allegri e del direttore sportivo Igli Tare. In particolare, i centrali Malick Thiaw e Fikayo Tomori appaiono sempre più proiettati a vestire la maglia rossonera, come riportato da Calciomercato.it.

Il caso di Malick Thiaw è emblematico. Il difensore tedesco, nonostante un ingaggio inferiore al milione di euro, ha mostrato un attaccamento esemplare alla causa rossonera. La sua decisione di presentarsi a Milanello con largo anticipo rispetto al raduno ufficiale, spinto dal desiderio ardente di conquistare la fiducia di Allegri, è stata un segnale forte e chiaro. E, a quanto pare, questa dedizione ha ripagato. Segnali positivi filtrano dall’entourage del giocatore, che si dice estremamente felice di continuare la sua avventura con il Diavolo.

Le recenti indiscrezioni lanciate dal giornalista Lasha Kokiashvili sul suo profilo X, relative a un rinnovato interesse del Newcastle per Thiaw, non sembrano turbare i piani rossoneri. È vero che i Magpies avevano già sondato il terreno la scorsa estate, ma senza mai formulare una proposta concreta e convincente. Oggi, la situazione è cambiata radicalmente. La valutazione di Thiaw è sì nota – circa 35 milioni di euro – ma la sua cessione non è più considerata una priorità per il Milan.

Lo stesso discorso vale per il compagno di reparto, Fikayo Tomori. L’ex Chelsea sta mostrando una crescita costante e una grande intesa con il modulo e le richieste di Allegri. La sua presenza in campo è sinonimo di solidità e affidabilità, rendendolo un elemento imprescindibile nella retroguardia milanista. Con l’arrivo di Tare, la volontà è quella di costruire una squadra forte e coesa, e i due centrali sembrano rientrare perfettamente in questa visione.

Nel reparto difensivo, la vera intoccabile è senza dubbio Matteo Gabbia, che sta vivendo un periodo di forma eccezionale e rappresenta un pilastro per la squadra. A sorpresa, anche la permanenza di Pavlović potrebbe concretizzarsi, aggiungendo ulteriore profondità al reparto.

Questo scenario apre a diverse possibilità tattiche per Massimiliano Allegri. Se non ci saranno cessioni significative in difesa, il Milan potrebbe comunque decidere di intervenire sul mercato per un nuovo centrale, soprattutto se Allegri dovesse optare per una difesa a tre stabile. Questa scelta tattica, infatti, potrebbe portare ad accantonare l’idea di acquistare un terzino destro, concentrando gli sforzi sull’acquisizione di un difensore centrale di spessore.

In sintesi, il calciomercato Milan di Allegri e Tare sta delineando una difesa solida e ambiziosa, dove i talenti di Thiaw e Tomori sono destinati a brillare, supportati dall’esperienza di Gabbia e dalle nuove acquisizioni. Le ambizioni del Diavolo passano anche da una retroguardia inarrestabile.