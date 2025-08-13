Calciomercato Milan, i nomi per la difesa: c’è l’idea di un profilo di esperienza da aggiungere al pacchetto

Calciomercato Milan, il club sta sondando diverse piste per completare la rosa

Il calciomercato del Milan continua a concentrarsi sul rafforzamento del reparto difensivo, un’area che la dirigenza rossonera, in stretta collaborazione con il nuovo tecnico Max Allegri, intende perfezionare. Le piste esplorate sono diverse e dimostrano una strategia a 360 gradi, che spazia tra profili giovani e di prospettiva e veterani con esperienza consolidata. A confermare questo fermento sono le ultime indiscrezioni di mercato, in particolare quelle riportate da account specializzati come Nicolò Schira.

Uno dei nomi che è circolato con insistenza nelle ultime ore è quello di Caleb Okoli. Il difensore, un profilo di sicuro avvenire e già noto agli addetti ai lavori della Serie A, è stato oggetto di sondaggi da parte del Milan. La sua candidatura si inserisce perfettamente nella filosofia del club di puntare su giocatori giovani ma già con una certa esperienza nel massimo campionato. Un altro nome non nuovo per i tifosi rossoneri è quello di Jakub Kiwior, il difensore polacco dell’Arsenal. La situazione di Kiwior, che cerca più spazio e che è stato già accostato al Milan in passato, è stata nuovamente sondata dal club. Tuttavia, la trattativa per il polacco si presenta complessa a causa della valutazione elevata data dall’Arsenal, che non sembra intenzionato a cederlo facilmente.

Accanto ai profili più giovani, il Milan sta valutando con grande attenzione anche l’idea di inserire in rosa un difensore di maggiore esperienza. In questo senso, sta prendendo sempre più corpo l’ipotesi di Berat Djimsiti, un nome che porta con sé garanzie di affidabilità e leadership. Il difensore albanese, pilastro dell’Atalanta e protagonista indiscusso delle recenti stagioni del club bergamasco, rappresenta un’opzione di grande spessore. La sua solidità, la sua capacità di giocare in diversi moduli e la sua esperienza a livello internazionale (anche con la sua Nazionale) lo rendono un candidato ideale per rinforzare la difesa rossonera. A differenza di Kiwior, l’operazione per Djimsiti potrebbe risultare più accessibile e garantirebbe al contempo un giocatore pronto all’uso, in grado di dare un contributo immediato alla squadra.

La scelta del nuovo difensore è una priorità per il Milan in questa fase cruciale del calciomercato. La dirigenza sta vagliando tutte le opzioni, dalla scommessa sui giovani talenti come Okoli e Kiwior alla certezza di un veterano come Djimsiti. La decisione finale dipenderà non solo dalle condizioni economiche, ma anche dalle esigenze tattiche di Allegri e dalla volontà del club di costruire una squadra solida, equilibrata e pronta a competere su tutti i fronti.