Calciomercato Milan, Allegri e Tare d’accordo: questa la linea da seguire! Ultime

Calciomercato Milan, Allegri e Tare d’accordo: questa la line da seguire! Ultime. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il calciomercato del Milan entra nel vivo con una chiara linea d’azione dettata da Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore che è tornato sulla panchina rossonera con l’obiettivo di riportare il club ai vertici. Come riportato da Ramazzotti sulla Gazzetta dello Sport, Allegri ha concordato gli interventi necessari con la società, lasciando poi piena autonomia operativa a Giorgio Furlani, amministratore delegato, e Igli Tare, il neo Direttore Sportivo. Questa sinergia tra la guida tecnica e la dirigenza dimostra una chiara intenzione di procedere con decisioni rapide e mirate.

Il duo Furlani-Tare ha già messo a segno un primo importante obiettivo: la sistemazione della fascia sinistra. Questo significa che il Diavolo ha probabilmente chiuso acquisti o cessioni in quella zona del campo, rendendola più funzionale alle richieste di Allegri. La gestione oculata del mercato è una priorità per il Milan, che punta a bilanciare le ambizioni sportive con la sostenibilità economica.

Sfoltimento Rosa: Okafor il Prossimo Partente?

Oltre agli acquisti mirati, la dirigenza rossonera è a buon punto con lo sfoltimento della rosa. Questo processo è fondamentale per alleggerire il monte ingaggi e per garantire ai giocatori un minutaggio adeguato, evitando situazioni di sovraffollamento in alcuni reparti. L’indiscrezione più recente, secondo la stessa fonte, riguarda Noah Okafor, attaccante svizzero classe 2000, il cui futuro potrebbe essere lontano da Milano. La sua partenza libererebbe un posto e risorse importanti per ulteriori mosse sul mercato.

Igli Tare, con la sua vasta esperienza come dirigente sportivo e la sua notevole capacità di negoziazione, sta dimostrando di avere un’idea chiara su come operare in uscita. Il suo lavoro si concentra nel trovare le migliori soluzioni per i giocatori che non rientrano più nei piani tecnici, massimizzando il ricavo dalle cessioni. Questa strategia è cruciale per finanziare i nuovi innesti e mantenere l’equilibrio finanziario del club.

La Visione di Allegri e le Prossime Mosse

La fiducia che Massimiliano Allegri, allenatore esperto e pragmatico con un curriculum di successi, ripone in Furlani e Tare è un segnale forte. Significa che c’è piena sintonia tra la parte tecnica e quella dirigenziale. Allegri, infatti, ha definito le necessità primarie per rafforzare la squadra, ma ha concesso piena libertà ai suoi collaboratori per l’esecuzione.

Il Milan, dunque, si muove con decisione e precisione sul mercato. Dopo aver sistemato la fascia sinistra e avviato lo sfoltimento della rosa, i sette volte Campioni d’Europa potranno concentrarsi su eventuali altri innesti, magari nel reparto offensivo o a centrocampo, a seconda delle opportunità che si presenteranno. La sessione estiva è ancora lunga e promette ulteriori colpi di scena per i tifosi rossoneri.